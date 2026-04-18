10 Perlengkapan Haji yang Wajib Dibawa ke Tanah Suci, Koper Jangan Diisi Barang Tak Penting

JawaPos.com – Menunaikan ibadah haji bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan fokus dan kesiapan mental.
Salah satu kesalahan yang masih sering dilakukan calon jamaah adalah membawa terlalu banyak barang, terutama pakaian yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.
Padahal, membawa koper hingga terlalu penuh justru bisa menjadi beban selama perjalanan.
Tidak sedikit jamaah yang akhirnya kesulitan mengatur barang atau kelelahan karena harus membawa banyak bawaan.
Bahkan, ada yang justru membeli kebutuhan tambahan di Tanah Suci dan kehabisan ruang di koper saat pulang.
Karena itu, penting untuk lebih bijak dalam memilih barang bawaan untuk dibawa saat berangkat ke tanah suci.
Membawa seperlunya, bahkan menyisakan ruang kosong di koper, bisa menjadi strategi agar perjalanan lebih ringan dan nyaman.
Dengan begitu, jamaah bisa lebih fokus menjalankan ibadah tanpa terganggu urusan logistik.
Dengan membawa perlengkapan yang tepat dan tidak berlebihan, perjalanan ibadah haji bisa terasa lebih ringan dan nyaman.
