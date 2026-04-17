Bayu Putra
17 April 2026, 22.30 WIB

Dahnil Ingatkan Petugas Haji Jangan Flexing, Fokus Layani Jamaah Haji dan Syiar Edukasi

Petugas haji dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bersiap untuk diberangkatkan di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (17/4/2026). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)

JawaPos.com – Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan petugas haji yang mulai berangkat ke tanah suci hari ini, Jumat (17/4) fokus dalam tugasnya.

Mereka direkrut untuk melayani dan mendampingi jamaah haji Indonesia selama musim haji, baik di Makkah maupun Madinah.

”Jadi tidak perlu tadi, flexing segala macam, pamer-pamer kegiatan,” terangnya usai apel petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur.

Yang diizinkan adalah syiar atau edukasi seputar haji, karena memang dibutuhkan oleh jamaah haji maupun keluarganya.

”Bahkan kami menganjurkan seluruh petugas melakukan edukasi via sosial media,” lanjut mantan Ketua Umum PP pemuda Muhammadiyah itu.

Dahnil berpesan agar petugas haji memastikan informasi yang baik dan dibutuhkan benar-benar sampai ke jamaah dan keluarganya.

”Keluarga di tanah air butuh informasi-informasi yang menenangkan mereka, dan yang menjaga kondisi mereka,” ucapnya.

Para petugas haji mulai diberangkatkan secara bergelombang hari ini, Jumat (17/4) melalui bandara Soekarno-Hatta Tangerang.

Ratusan personel Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi itu akan diterbangkan pukul 16.00 ke tanah suci.

Petugas yang berangkat hari ini akan ditugaskan di bandara dan kota Madinah.

Editor: Bayu Putra
