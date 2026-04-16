Kumpulan Doa Lengkap untuk Ibadah Haji, Panduan Penting agar Lebih Khusyuk di Tanah Suci

JawaPos.com - Menjalankan ibadah haji bukan hanya tentang fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang penuh makna. Setiap rangkaian ibadah memiliki doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, penting bagi jamaah untuk memahami dan menghafal doa-doa utama selama menjalankan ibadah haji.

Dengan mengetahui doa yang tepat di setiap tahapan, jamaah tidak hanya menjalankan ritual, tetapi juga meresapi makna ibadah secara mendalam.

Selain itu, membawa panduan doa juga dapat membantu jamaah, terutama bagi yang baru pertama kali menunaikan haji. Dalam kondisi ramai dan padat, doa menjadi pengingat sekaligus penenang hati agar tetap fokus beribadah.

Dilansir dari laman resmi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), berikut ini kumpulan doa lengkap yang bisa menjadi panduan selama menjalankan ibadah haji.

1. Doa saat Berangkat

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

Bismillâhi tawakkaltu 'alallâhi wa lâ haula wa lâ quwwata illâ billâhil 'aliyyil 'adhîm.

Artinya: Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah.

2. Doa setelah Duduk dalam Kendaraan