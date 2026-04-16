10 Barang Wajib Haji yang Tak Boleh Tertinggal, Jamaah Wajib Catat!

JawaPos.com – Menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci bukan sekadar perjalanan biasa. Dibutuhkan persiapan matang, terutama dalam menyiapkan barang bawaan. Jangan sampai ada perlengkapan penting yang tertinggal karena bisa mengganggu kelancaran ibadah.

Persiapan barang bawaan yang tepat akan membantu jamaah menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan fokus. Hindari membawa barang berlebihan agar tidak merepotkan selama perjalanan.

Dilansir dari laman resmi Allianz dan Jelajah Bumi Group, berikut ini 10 barang wajib yang harus dibawa jamaah haji agar perjalanan lebih aman dan nyaman.

1. Dokumen Penting

Dokumen menjadi hal utama yang tidak boleh tertinggal. Paspor, visa haji, tiket pesawat, hingga buku kesehatan wajib dibawa dan disimpan dengan baik. Tambahkan juga salinan dokumen untuk berjaga-jaga jika terjadi kehilangan. Identitas seperti gelang jamaah dan kartu hotel juga sangat penting agar tidak tersesat.

2. Pakaian Ihram dan Pakaian Harian

Pakaian ihram adalah perlengkapan wajib saat menjalankan ibadah tertentu. Disarankan membawa minimal dua hingga tiga set sebagai cadangan. Selain itu, bawa juga pakaian harian yang nyaman, longgar, dan menyerap keringat mengingat cuaca di Arab Saudi cukup panas.

3. Perlengkapan Ibadah

Mukena, sajadah, Al-Qur'an kecil, serta buku doa menjadi perlengkapan penting untuk menunjang kekhusyukan ibadah. Meski kini banyak tersedia dalam bentuk digital, versi fisik tetap dibutuhkan saat kondisi tertentu.