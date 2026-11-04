4 Alasan Beli Gadget Samsung Sebaiknya di Official Store, Apa Saja?

Ilustrasi Samsung Official Store. (Samsung Global)
JawaPos.com - Membeli gadget di official store atau toko resmi memberikan sejumlah keuntungan yang tidak selalu ditemukan di toko biasa. Selain kepastian produk resmi dan garansi, konsumen juga berpeluang mendapatkan fasilitas tukar tambah, layanan pembiayaan, layanan perawatan perangkat, hingga dukungan purnajual yang lebih lengkap.
Di tengah banyaknya pilihan toko gadget online maupun offline, konsumen memang semakin mudah membandingkan harga sebelum membeli smartphone atau perangkat elektronik. Namun, harga murah seharusnya bukan satu-satunya pertimbangan. Kepastian produk, kemudahan transaksi, dan layanan setelah pembelian juga perlu diperhitungkan.
Membeli perangkat melalui official store menjadi salah satu cara untuk mendapatkan pengalaman belanja yang lebih terjamin. Konsumen bisa memperoleh informasi mengenai produk, program pembelian, serta ketentuan garansi dan layanan langsung dari penyedia resmi.
Hal ini sejalan dengan perubahan perilaku konsumen. Survei menunjukkan 50,1 persen responden membandingkan harga gadget dan elektronik antara toko offline dan online. Sementara itu, 32 persen responden mempertimbangkan daya tahan serta kualitas produk agar uang yang dikeluarkan memberikan manfaat optimal.
Dengan kata lain, keputusan membeli gadget tidak lagi hanya ditentukan oleh selisih harga. Ada sejumlah keuntungan lain yang membuat official store layak dipertimbangkan.
Berikut empat alasan mengapa membeli gadget di toko resmi bisa menjadi pilihan lebih menguntungkan. Termasuk yang dalam waktu dekat ada rencana membeli gadget Samsung.
Salah satu keuntungan membeli gadget di official store adalah kesempatan mengikuti program tukar tambah atau trade-in.
Program ini cocok bagi konsumen yang ingin mengganti smartphone lama dengan model terbaru, tetapi tidak ingin mengeluarkan seluruh biaya pembelian sekaligus.
Melalui trade-in, perangkat lama yang memenuhi persyaratan dapat ditukarkan dengan nilai tertentu. Nilai tersebut kemudian digunakan sebagai potongan harga untuk pembelian perangkat baru.
Sebagai ilustrasi, jika smartphone baru dibanderol Rp 10 juta dan perangkat lama mendapatkan nilai tukar Rp 3 juta, konsumen hanya perlu membayar selisih Rp 7 juta sebelum memperhitungkan promo lainnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022