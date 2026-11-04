4 Alasan Beli Gadget Samsung Sebaiknya di Official Store, Apa Saja?

JawaPos.com - Membeli gadget di official store atau toko resmi memberikan sejumlah keuntungan yang tidak selalu ditemukan di toko biasa. Selain kepastian produk resmi dan garansi, konsumen juga berpeluang mendapatkan fasilitas tukar tambah, layanan pembiayaan, layanan perawatan perangkat, hingga dukungan purnajual yang lebih lengkap.

Di tengah banyaknya pilihan toko gadget online maupun offline, konsumen memang semakin mudah membandingkan harga sebelum membeli smartphone atau perangkat elektronik. Namun, harga murah seharusnya bukan satu-satunya pertimbangan. Kepastian produk, kemudahan transaksi, dan layanan setelah pembelian juga perlu diperhitungkan.

Membeli perangkat melalui official store menjadi salah satu cara untuk mendapatkan pengalaman belanja yang lebih terjamin. Konsumen bisa memperoleh informasi mengenai produk, program pembelian, serta ketentuan garansi dan layanan langsung dari penyedia resmi.

Hal ini sejalan dengan perubahan perilaku konsumen. Survei menunjukkan 50,1 persen responden membandingkan harga gadget dan elektronik antara toko offline dan online. Sementara itu, 32 persen responden mempertimbangkan daya tahan serta kualitas produk agar uang yang dikeluarkan memberikan manfaat optimal.

Dengan kata lain, keputusan membeli gadget tidak lagi hanya ditentukan oleh selisih harga. Ada sejumlah keuntungan lain yang membuat official store layak dipertimbangkan.

Berikut empat alasan mengapa membeli gadget di toko resmi bisa menjadi pilihan lebih menguntungkan. Termasuk yang dalam waktu dekat ada rencana membeli gadget Samsung.

1. Ada Program Trade-In untuk Mempermudah Upgrade Gadget Salah satu keuntungan membeli gadget di official store adalah kesempatan mengikuti program tukar tambah atau trade-in.

Program ini cocok bagi konsumen yang ingin mengganti smartphone lama dengan model terbaru, tetapi tidak ingin mengeluarkan seluruh biaya pembelian sekaligus.

Melalui trade-in, perangkat lama yang memenuhi persyaratan dapat ditukarkan dengan nilai tertentu. Nilai tersebut kemudian digunakan sebagai potongan harga untuk pembelian perangkat baru.