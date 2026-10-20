Samsung Galaxy A07s Meluncur di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harganya

JawaPos.com - Samsung Galaxy A07s resmi hadir di Indonesia, mengisi segmen entry level dengan harga Rp 2 jutaan. Smartphone ini membawa layar 6,7 inci dengan refresh rate 90Hz, chipset MediaTek Helio G99+, RAM LPDDR5, serta perlindungan IP54.

Samsung juga menjanjikan dukungan pembaruan sistem operasi hingga enam generasi dan pembaruan keamanan selama enam tahun.

"Kami ingin membuat pengalaman Galaxy semakin mudah dijangkau agar lebih banyak konsumen dapat menikmati pengalaman penggunaan yang nyaman, didukung performa responsif dan pembaruan software jangka panjang," ujar Selvia Gofar, Head of Online Business,

Samsung Electronics Indonesia di Jakarta, Selasa (20/10).

Perangkat ini menyasar pengguna yang membutuhkan smartphone untuk menunjang aktivitas digital sehari-hari, seperti berkirim pesan, mengakses media sosial, berbelanja online, dan menikmati konten hiburan.

Dari sisi perangkat keras, Galaxy A07s mengandalkan kombinasi chipset Helio G99+ dengan fabrikasi 6 nanometer dan RAM LPDDR5.

Sementara itu, layar berukuran besar serta dukungan pembaruan perangkat lunak jangka panjang menjadi bagian dari spesifikasi yang ditawarkan.

Spesifikasi Samsung Galaxy A07s

Samsung Galaxy A07s menggunakan chipset MediaTek Helio G99+ dengan fabrikasi 6nm. Prosesor ini dipadukan dengan RAM LPDDR5 untuk mendukung penggunaan berbagai aplikasi sehari-hari, termasuk saat pengguna berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain.

Samsung turut menyematkan fitur RAM Plus yang memungkinkan sebagian ruang penyimpanan internal digunakan sebagai memori virtual tambahan.