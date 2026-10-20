Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Rabu, 21 Oktober 2026 | 02.00 WIB

Samsung Galaxy A07s Meluncur di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harganya

Samsung Galaxy A07s. (Istimewa). - Image

Samsung Galaxy A07s. (Istimewa).

JawaPos.com - Samsung Galaxy A07s resmi hadir di Indonesia, mengisi segmen entry level dengan harga Rp 2 jutaan. Smartphone ini membawa layar 6,7 inci dengan refresh rate 90Hz, chipset MediaTek Helio G99+, RAM LPDDR5, serta perlindungan IP54. 

Samsung juga menjanjikan dukungan pembaruan sistem operasi hingga enam generasi dan pembaruan keamanan selama enam tahun.

"Kami ingin membuat pengalaman Galaxy semakin mudah dijangkau agar lebih banyak konsumen dapat menikmati pengalaman penggunaan yang nyaman, didukung performa responsif dan pembaruan software jangka panjang," ujar Selvia Gofar, Head of Online Business,
Samsung Electronics Indonesia di Jakarta, Selasa (20/10).

Perangkat ini menyasar pengguna yang membutuhkan smartphone untuk menunjang aktivitas digital sehari-hari, seperti berkirim pesan, mengakses media sosial, berbelanja online, dan menikmati konten hiburan.

Dari sisi perangkat keras, Galaxy A07s mengandalkan kombinasi chipset Helio G99+ dengan fabrikasi 6 nanometer dan RAM LPDDR5.

Sementara itu, layar berukuran besar serta dukungan pembaruan perangkat lunak jangka panjang menjadi bagian dari spesifikasi yang ditawarkan.

Spesifikasi Samsung Galaxy A07s

Samsung Galaxy A07s menggunakan chipset MediaTek Helio G99+ dengan fabrikasi 6nm. Prosesor ini dipadukan dengan RAM LPDDR5 untuk mendukung penggunaan berbagai aplikasi sehari-hari, termasuk saat pengguna berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain.

Samsung turut menyematkan fitur RAM Plus yang memungkinkan sebagian ruang penyimpanan internal digunakan sebagai memori virtual tambahan.

Fitur ini membantu pengelolaan aplikasi di latar belakang, meski tidak sepenuhnya menggantikan fungsi RAM fisik.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Snapdragon Dikabarkan Overheat, Samsung Galaxy S27 Ultra Bakal Beralih ke Exynos? - Image
Teknologi

Snapdragon Dikabarkan Overheat, Samsung Galaxy S27 Ultra Bakal Beralih ke Exynos?

Senin, 19 Oktober 2026 | 18.01 WIB

3 Fitur yang Membuat Samsung Galaxy S26 FE Menarik di Kelasnya - Image
Gadget

3 Fitur yang Membuat Samsung Galaxy S26 FE Menarik di Kelasnya

Minggu, 18 Oktober 2026 | 03.12 WIB

Pasar Smartphone Terpuruk ke Level Terendah dalam 14 Tahun, Samsung dan Apple Kuasai Pasar - Image
Gadget

Pasar Smartphone Terpuruk ke Level Terendah dalam 14 Tahun, Samsung dan Apple Kuasai Pasar

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore