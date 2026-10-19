Snapdragon Dikabarkan Overheat, Samsung Galaxy S27 Ultra Bakal Beralih ke Exynos?

JawaPos.com - Rumor mengenai penggunaan chipset pada Samsung Galaxy S27 Ultra mulai menjadi sorotan. Sebelumnya, sebuah media Korea Selatan melaporkan bahwa Samsung mempertimbangkan untuk menggunakan chipset Exynos sepenuhnya pada ponsel flagship terbarunya tahun depan.

Seperti dilansir dari GSM Arena, keputusan tersebut disebut berkaitan dengan hasil pengujian internal yang dikabarkan menunjukkan bahwa Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 mengalami panas berlebih hingga memicu thermal throttling yakni penurunan performa untuk mengendalikan suhu chipset. Sebaliknya, Exynos 2700 diklaim mampu mempertahankan performa yang lebih stabil.

Namun, rumor tersebut langsung dibantah oleh pihak Qualcomm. Chief Marketing Officer (CMO) Qualcomm menanggapi pembahasan yang beredar di platform X dan menyebut laporan mengenai masalah suhu pada chipset terbarunya tidak akurat.

“Laporan terkini mengenai masalah suhu pada Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 adalah tidak akurat. Kami bangga dengan inovasi dan momentum kuat di balik platform unggulan generasi terbaru kami, dan kami terus bekerja sama dengan berbagai OEM global untuk menghadirkan pengalaman pengguna kelas premium,” demikian pernyataan Qualcomm.