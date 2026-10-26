Apple Cari Cara Optimalkan Tampilan Safari di Layar Luar iPhone Duo

JawaPos.com- Apple tengah menjajaki cara agar layar luar iPhone Duo bisa menampilkan situs web dengan lebih optimal.

Langkah ini dilakukan karena antarmuka peramban Safari dinilai masih memakan terlalu banyak ruang pada layar berukuran 5,4 inci tersebut.

Seperti dilansir dari 9to5mac, hal ini diungkapkan Jen Simmons dari Apple melalui unggahan terbaru di blog WebKit yang membahas fitur-fitur Safari 27.1.

Ia mengakui, saat ini situs web belum bisa memanfaatkan seluruh ruang layar luar iPhone Duo karena sebagian area digunakan untuk menampilkan kontrol Safari.

Masalah tersebut juga menjadi sorotan dalam sejumlah ulasan perangkat. Salah satunya disampaikan Chance Miller, yang menilai posisi kontrol Safari di sisi kanan membuat ruang untuk menampilkan konten situs web menjadi semakin terbatas.

Menurut Miller, keterbatasan itu membuat aktivitas menjelajah web di layar luar iPhone Duo terasa kurang nyaman.

Ia memahami alasan Apple menempatkan kontrol di sisi tersebut, sebab menumpuk antarmuka di atas konten situs web juga berpotensi mengganggu pengalaman pengguna.

Meski demikian, pengalaman menggulir halaman di Safari dinilai lebih nyaman ketika menggunakan layar bagian dalam yang lebih luas.

Menanggapi persoalan tersebut, Simmons mengatakan Apple ingin memberikan keleluasaan lebih bagi perancang dan pengembang web untuk memanfaatkan ruang layar yang tersedia.