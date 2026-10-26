Hasil Uji Ekstrem iPhone Duo: Engsel Kemasukan Pasir dan Layar Rusak Permanen

JawaPos.com - Perangkat lipat pertama Apple, iPhone Duo, menjalani serangkaian uji ketahanan ekstrem oleh Zack Nelson dari kanal YouTube JerryRigEverything.

Hasilnya, ponsel tersebut menunjukkan sejumlah kelemahan, mulai dari engsel yang rentan kemasukan kotoran hingga layar bagian dalam yang rusak saat mendapat tekanan berlawanan dengan arah lipatannya.

Dilansir dari Gizmochina, dalam pengujian tersebut, Nelson mencoba melihat sejauh mana perangkat mampu bertahan menghadapi goresan, paparan debu dan kotoran, serta tekanan fisik.

Meski rangkanya terbilang kokoh, hasil pengujian menunjukkan bahwa desain ponsel lipat tetap memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan pengguna.

Salah satu masalah terlihat ketika Nelson mengubur iPhone Duo ke dalam pasir, kotoran, dan tanah.

Meski memiliki sertifikasi ketahanan air dan debu IP68, partikel kotoran ternyata bisa masuk melalui sejumlah celah pada engsel berbahan titanium.

Kotoran yang masuk bahkan membuat kedua bagian ponsel tidak bisa menutup dengan sempurna. Magnet yang berfungsi membantu layar menutup rapat tidak mampu mengatasi hambatan dari butiran pasir dan tanah yang terselip di engsel.

Kondisi tersebut memang tergolong ekstrem dan belum tentu terjadi dalam penggunaan sehari-hari.

Namun, pengujian ini memperlihatkan potensi masalah ketika iPhone Duo digunakan di pantai atau lingkungan berdebu, terutama jika kotoran masuk ke bagian engsel.