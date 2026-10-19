iPhone Duo Diserbu Pembeli, Pengiriman di AS Mundur hingga Januari 2027

Ilustrasi iPhone Duo. (Macrumors)
JawaPos.com - Ponsel lipat pertama Apple, iPhone Duo, mencatatkan respons awal yang positif setelah periode pemesanan awal (preorder) dibuka pada Jumat (16/10). Apple bahkan menyebut permintaan terhadap perangkat terbarunya itu sebagai sesuatu yang luar biasa.
Meski antusiasme saat preorder belum tentu menjamin kesuksesan perangkat dalam jangka panjang, tingginya permintaan membuat calon pembeli harus menunggu lebih lama.
Seperti dilansir dari Engadget, di Amerika Serikat (AS), estimasi pengiriman iPhone Duo untuk pesanan awal kini mundur hingga Januari 2027. Kondisi ini berpotensi membuat sebagian konsumen tidak mendapatkan perangkat tersebut selama periode liburan akhir tahun.
Menanggapi situasi tersebut, Apple menyatakan bahwa pihaknya berupaya keras untuk menghadirkan produk baru yang revolusioner ini ke tangan pelanggan secepat mungkin, dan kami akan terus menerima pesanan secara daring.
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Sementara itu, jadwal ketersediaan iPhone Duo menunjukkan perbedaan di antara calon pembeli. Berdasarkan informasi yang dibagikan pelanggan secara daring, sebagian konsumen masih bisa menjadwalkan pengambilan perangkat di Apple Store pada 23 Oktober. Namun, konsumen lainnya mendapatkan estimasi pengiriman pada November hingga Desember.
Bagi calon pembeli yang tidak kebagian gelombang awal preorder, jadwal pengiriman melalui toko daring Apple bahkan baru tersedia pada Januari 2027. Meski begitu, sejumlah opsi pengambilan perangkat masih menampilkan keterangan “Periksa kembali ketersediaan pada 24 Oktober”.
Sebelumnya, Apple sempat menyinggung opsi pembelian iPhone Duo melalui toko fisik maupun daring. Namun, perusahaan belum mengonfirmasi apakah gerai fisiknya atau pengecer resmi lainnya akan menyediakan stok yang dapat langsung dibeli konsumen di toko.
Di sisi lain, pengecer pihak ketiga mulai menunjukkan estimasi ketersediaan tersendiri. Situs Best Buy, misalnya, mencantumkan perkiraan pengiriman iPhone Duo pada November berdasarkan informasi yang tersedia saat artikel sumber diterbitkan.
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Jawa Pos
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