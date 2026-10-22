7 Cara Efektif Menghemat Kuota Internet di HP Android Tanpa Korbankan Aktivitas

JawaPos.com - Kuota internet yang cepat habis bisa menjadi masalah bagi pengguna HP Android, terutama jika kamu mengandalkan koneksi seluler untuk bekerja, menonton video, bermain media sosial, hingga berkomunikasi setiap hari.

Tanpa disadari, sejumlah aplikasi tetap menggunakan internet di latar belakang meskipun sedang tidak dibuka. Akibatnya, pemakaian kuota bisa membengkak sebelum waktunya.

Kabar baiknya, kamu tidak harus mengurangi aktivitas di HP hanya demi menghemat kuota internet. Ada sejumlah pengaturan Android yang bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan penggunaan data tanpa harus berhenti membuka aplikasi favorit.

Mulai dari membatasi aktivitas aplikasi di latar belakang hingga mengatur kualitas video, berikut beberapa cara yang bisa kamu coba agar kuota lebih awet!

1. Aktifkan Fitur Penghemat Data Android memiliki fitur Penghemat Data atau Data Saver yang dapat membantu mengurangi penggunaan internet oleh aplikasi di latar belakang. Dengan fitur ini, aplikasi yang tidak sedang kamu gunakan akan dibatasi dalam mengakses data seluler, sehingga kuota tidak terus terpakai tanpa disadari.

Untuk mengaktifkannya, buka Pengaturan, lalu cari menu Jaringan dan Internet atau Koneksi, kemudian pilih Penghemat Data. Nama dan letak menu bisa berbeda tergantung merek HP kamu. Jika ada aplikasi yang tetap harus menerima notifikasi secara real-time, seperti aplikasi pesan atau email pekerjaan, kamu bisa memberikan pengecualian sesuai kebutuhan.

2. Batasi Penggunaan Data Aplikasi yang Boros Kuota Tidak semua aplikasi menggunakan kuota dalam jumlah yang sama. Aplikasi media sosial, layanan streaming video, dan platform berbagi video biasanya menghabiskan lebih banyak data dibandingkan aplikasi pesan berbasis teks. Karena itu, penting untuk mengetahui aplikasi mana yang paling banyak menggunakan internet di HP kamu.

Kamu bisa memeriksanya melalui menu Penggunaan Data di Pengaturan. Di sana, biasanya tersedia informasi mengenai pemakaian data setiap aplikasi dalam periode tertentu.