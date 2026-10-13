Huawei Dikabarkan Siapkan Merek HP Baru Star Shine, Sasar Segmen Harga Terjangkau

JawaPos.com - Huawei dikabarkan berencana memperluas bisnis ponsel pintarnya dengan menghadirkan submerek baru bernama Star Shine atau Xingyao dalam bahasa Mandarin. Merek tersebut disebut bakal menyasar konsumen di segmen menengah ke bawah dengan menawarkan perangkat berharga terjangkau.

Mengutip laporan Huawei Central pada Senin (12/10), spekulasi mengenai rencana tersebut muncul setelah sejumlah pembocor informasi teknologi membicarakan kemungkinan hadirnya merek baru di bawah Huawei. Meski begitu, perusahaan belum memberikan konfirmasi terkait kebenaran kabar tersebut.

Saat dimintai tanggapan oleh seorang warganet mengenai rumor Star Shine, Huawei hanya meminta publik menunggu informasi resmi. Perusahaan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana peluncuran maupun produk yang akan dibawa oleh submerek tersebut.

Dugaan kehadiran Star Shine semakin ramai setelah seorang pembocor teknologi mengunggah tulisan "Hello, Star Shine" di media sosial. Unggahan itu muncul setelah Huawei memberikan respons singkat mengenai rumor tersebut dan memicu spekulasi bahwa pengumuman resmi dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Pembocor yang sama turut mengungkapkan bahwa Huawei masih menyiapkan sejumlah produk baru untuk diperkenalkan sebelum akhir 2026. Perangkat tersebut mencakup ponsel pintar dan produk elektronik kategori 3C, yakni komputer, komunikasi, serta elektronik konsumen.

Salah satu produk yang tengah disiapkan bahkan disebut berpeluang meluncur pada Oktober ini. Namun, belum ada kepastian mengenai identitas perangkat tersebut, termasuk apakah peluncurannya akan berkaitan dengan Star Shine.

Jika terealisasi, Star Shine berpotensi menjadi langkah Huawei untuk memperluas jangkauan pasar melalui penawaran perangkat dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, strategi pemasaran, target konsumen, dan posisi merek tersebut dalam portofolio Huawei masih belum diketahui.

Huawei sebelumnya juga pernah mengandalkan strategi submerek melalui Honor untuk menjangkau pasar ponsel menengah ke bawah. Akan tetapi, Honor resmi berpisah dari Huawei pada 2020 dan menjalankan bisnisnya secara mandiri.