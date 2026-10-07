Huawei Watch GT 7 Series Resmi di Indonesia, Bawa Fitur Kesehatan dan Umur Baterai hingga 21 Hari

Ilustrasi perangkat arloji pintar Huawei. (Istimewa).
JawaPos.com - Huawei resmi meluncurkan Watch GT 7 Series di Indonesia. Produk ini terdiri dari Watch GT 7 dan Watch GT 7 Pro. Keduanya membawa pembaruan pada pemantauan kesehatan, olahraga, serta daya tahan baterai hingga 21 hari untuk varian 46 mm.
Salah satu fokus utama generasi terbaru ini adalah Advanced Health Intelligence yang mengolah sejumlah data tubuh untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan pengguna. Fitur tersebut mencakup pemantauan jantung, tidur, pemulihan, kesiapan fisik, hingga risiko kesehatan metabolik.
Meski membawa sejumlah fitur kesehatan yang lebih kompleks, perangkat ini diklaim tetap dirancang sebagai smartwatch untuk penggunaan sehari-hari. Huawei juga mempertahankan karakter Watch GT Series dengan desain premium dan baterai berkapasitas tahan lama.
Pada Watch GT 7 Pro, Huawei menghadirkan Advanced Heart Health Management yang mencakup ECG, Pulse Wave Arrhythmia Analysis bersertifikasi CE, Arterial Stiffness Assessment, serta Coronary Heart Disease Risk Study.
Studi risiko penyakit jantung koroner tersebut menggunakan kombinasi pengukuran ECG dan pemantauan saat pengguna tidur selama dua malam. Hasil analisis disebut dapat diperoleh dalam tiga hari atau maksimal empat hari.
Sementara untuk aspek metabolik, Watch GT 7 dan Watch GT 7 Pro dilengkapi HUAWEI Exclusive Diabetes Risk Study. Fitur ini memantau sejumlah indikator fisiologis selama 3-14 hari, termasuk ketika tidur, untuk memberikan informasi mengenai risiko hiperglikemia.
Huawei menegaskan informasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kondisi kesehatan dan bukan sebagai alat diagnosis medis.
Untuk pemantauan harian, kedua model juga memiliki AI-powered Physical Readiness Score yang memberikan gambaran mengenai kesiapan tubuh sebelum beraktivitas. Ada pula AI Health Insights, Advanced Sleep Tracking, serta Multi-dimensional Emotional Wellbeing.
Di sisi olahraga, Watch GT 7 Series mendukung lebih dari 100 mode olahraga. Sistem AI-XDR Positioning diklaim membantu menjaga akurasi pencatatan rute dan jarak ketika pengguna melakukan running, trail running, maupun cycling, termasuk di area dengan sinyal yang kurang stabil.
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