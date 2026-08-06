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Dinarsa Kurniawan
Kamis, 6 Agustus 2026 | 23.17 WIB

Beli iCAR V23 atau Pre-Book V27 di GIIAS 2026, Berpeluang Dapat Huawei Pura 80 Pro

SUV listrik iCAR V23 dipajang di GIIAS 2026 di ICE BSD. (iCAR Indonesia) - Image

SUV listrik iCAR V23 dipajang di GIIAS 2026 di ICE BSD. (iCAR Indonesia)

JawaPos.com - iCAR Indonesia menghadirkan Lucky Dip Gift bagi konsumen yang membeli kendaraan selama GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

"Melalui program Lucky Dip Gift, kami ingin memberikan apresiasi kepada setiap pelanggan yang mempercayakan pilihan kendaraannya kepada iCAR," ujar Head of Marketing iCAR Indonesia Metta Yunita.

Program tersebut berlaku bagi konsumen yang melakukan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) iCAR V23 maupun pre-booking iCAR V27 selama pameran berlangsung di ICE BSD, Tangerang. Menurut Metta, iCAR ingin menghadirkan pengalaman kepemilikan kendaraan yang lebih berkesan sejak hari pertama.

"Kami juga ingin memberikan nilai tambah yang membuat pengalaman memiliki kendaraan iCAR menjadi semakin istimewa sejak hari pertama," katanya.

Melalui program ini, setiap konsumen berkesempatan memperoleh hadiah menarik, mulai voucher aksesori kendaraan senilai hingga Rp 5 juta, Huawei MatePad 12X, Huawei Watch GT 6 Pro, Huawei Pura 80 Pro, DJI Neo 2, JBL Flip 7, hingga saldo e-wallet senilai Rp 500 ribu.

Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian aktivitas iCAR selama GIIAS 2026 yang berlangsung hingga 9 Agustus. Selain menawarkan promo penjualan, iCAR juga memperkenalkan lini kendaraan energi baru kepada pengunjung.

Salah satu model yang menjadi sorotan ialah iCAR V27. SUV bergaya boxy premium ini menjalani debutnya di Indonesia dengan mengusung teknologi Golden REEV (Range Extended Electric Vehicle), yang memungkinkan kendaraan menghadirkan sensasi berkendara layaknya mobil listrik dengan jarak tempuh lebih jauh.

"Melalui produk terbaru ini, kami ingin menghadirkan pilihan kendaraan energi baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia," ucap Metta.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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