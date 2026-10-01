Cara Horizontal Lock Samsung Galaxy S26 FE Menjaga Video Tetap Stabil saat Bergerak

Fitur Horizontal Lock di Samsung Galaxy S26 FE. (Rian Alfianto/JawaPos.com)
JawaPos.com - Merekam video sambil bergerak sering kali tidak semudah yang terlihat. Saat harus mengikuti subjek, berpindah posisi, atau mencari angle terbaik, posisi smartphone bisa ikut miring dan berputar sehingga garis horizon dalam video menjadi tidak konsisten.
Samsung Galaxy S26 FE memiliki fitur Horizontal Lock yang dirancang untuk mengatasi persoalan tersebut. Fitur ini bekerja bersama Super Steady Video untuk menjaga horizon tetap level meskipun posisi smartphone berubah ketika proses perekaman berlangsung.
Dengan begitu, pengguna bisa lebih bebas mengikuti pergerakan subjek tanpa harus terus memikirkan apakah posisi smartphone masih lurus.
Dalam perekaman video biasa, menjaga smartphone tetap sejajar menjadi tantangan tersendiri ketika pengguna ikut bergerak.
Misalnya saat merekam seseorang yang sedang melakukan dance performance. Pengguna mungkin perlu bergeser ke samping, berputar, atau mengubah posisi untuk mendapatkan komposisi yang lebih baik.
Gerakan tersebut berpotensi membuat posisi kamera ikut berubah.
Horizontal Lock mencoba memisahkan dua hal tersebut. Smartphone tetap bisa bergerak mengikuti situasi, sementara sistem menjaga orientasi video agar horizon tetap berada pada posisi horizontal.
Hasilnya, rekaman terlihat lebih konsisten meskipun posisi perangkat tidak selalu berada dalam keadaan lurus.
Salah satu keuntungan yang paling terasa adalah kebebasan ketika mengikuti subjek.
Pengguna tidak perlu terus-menerus berhenti atau mengoreksi posisi smartphone hanya untuk memastikan garis horizon tetap rata.
Hal ini berguna ketika merekam aktivitas yang pergerakannya sulit diprediksi. Contohnya saat merekam olahraga, rollerblade, pertunjukan dance, konser, atau aktivitas bersama teman.
Pada situasi seperti itu, perhatian pengguna bisa lebih banyak diarahkan pada subjek dan momen yang ingin ditangkap. Horizontal Lock juga membuat pengguna lebih leluasa mengeksplorasi angle.
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