Nothing Rilis Headphone (1) Pro, Perkenalkan V BTS sebagai Duta Merek

Nothing meluncurkan Headphone (1) Pro sekaligus memperkenalkan V dari BTS sebagai brand ambassador. (Antara/Nothing)
JawaPos.com - Nothing meluncurkan perangkat audio Headphone (1) Pro sekaligus memperkenalkan penyanyi V dari grup K-pop BTS sebagai duta merek global barunya.
"V memiliki naluri untuk bereksperimen tanpa rasa takut. Ia selalu mengeksplorasi berbagai suara dan gaya, mengikuti insting kreatifnya alih-alih terpaku pada formula yang sudah teruji," kata Co-Founder dan CEO Nothing Carl Pei.
"Semangat itulah yang ingin kami hadirkan melalui Headphone (1) Pro," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Rabu.
V menyebut Headphone (1) Pro sebagai perangkat yang dekat dengan caranya berkarya.
"Headphone (1) Pro terasa begitu dekat dengan cara saya berkarya, dengan desain yang berangkat dari ekspresi kreatif," katanya.
Headphone (1) Pro menggunakan tiga driver yang terdiri atas driver bass dinamis 40 mm, precision dynamic driver, dan driver treble berbasis teknologi xMEMS.
Konfigurasi tersebut memungkinkan Headphone (1) Pro menghasilkan rentang frekuensi ultra-lebar dari 20Hz hingga 40kHz untuk menghadirkan pengalaman audio yang lebih imersif.
Guna membantu meredam suara bising dari lingkungan sekitar, Nothing membekali headphone ini dengan fitur adaptive noise cancellation (ANC) yang bekerja secara real-time.
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