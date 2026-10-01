Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 1 Oktober 2026 | 18.42 WIB

Nothing Rilis Headphone (1) Pro, Perkenalkan V BTS sebagai Duta Merek

Nothing meluncurkan Headphone (1) Pro sekaligus memperkenalkan V dari BTS sebagai brand ambassador. (Antara/Nothing) - Image

Nothing meluncurkan Headphone (1) Pro sekaligus memperkenalkan V dari BTS sebagai brand ambassador. (Antara/Nothing)

JawaPos.com - Nothing meluncurkan perangkat audio Headphone (1) Pro sekaligus memperkenalkan penyanyi V dari grup K-pop BTS sebagai duta merek global barunya.

"V memiliki naluri untuk bereksperimen tanpa rasa takut. Ia selalu mengeksplorasi berbagai suara dan gaya, mengikuti insting kreatifnya alih-alih terpaku pada formula yang sudah teruji," kata Co-Founder dan CEO Nothing Carl Pei.

"Semangat itulah yang ingin kami hadirkan melalui Headphone (1) Pro," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Rabu.​​​​​​​

V menyebut Headphone (1) Pro sebagai perangkat yang dekat dengan caranya berkarya.

"Headphone (1) Pro terasa begitu dekat dengan cara saya berkarya, dengan desain yang berangkat dari ekspresi kreatif," katanya. ​​​​​​​

Headphone (1) Pro menggunakan tiga driver yang terdiri atas driver bass dinamis 40 mm, precision dynamic driver, dan driver treble berbasis teknologi xMEMS.

Konfigurasi tersebut memungkinkan Headphone (1) Pro menghasilkan rentang frekuensi ultra-lebar dari 20Hz hingga 40kHz untuk menghadirkan pengalaman audio yang lebih imersif.

Guna membantu meredam suara bising dari lingkungan sekitar, Nothing membekali headphone ini dengan fitur adaptive noise cancellation (ANC) yang bekerja secara real-time.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dari Lorong Stadion ke Listening Bar! Demam Audiophile Jadi Pop Culture Baru Penikmat Audio di Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Dari Lorong Stadion ke Listening Bar! Demam Audiophile Jadi Pop Culture Baru Penikmat Audio di Surabaya

Minggu, 17 Mei 2026 | 02.38 WIB

5 Alasan Gen Z Kembali Memilih Gunakan Headphone Berkabel di Tengah Tren Earbud Nirkabel - Image
Lifestyle

5 Alasan Gen Z Kembali Memilih Gunakan Headphone Berkabel di Tengah Tren Earbud Nirkabel

Sabtu, 16 Mei 2026 | 08.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore