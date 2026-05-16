Dari Lorong Stadion ke Listening Bar! Demam Audiophile Jadi Pop Culture Baru Penikmat Audio di Surabaya

Marc Klok dengan headphone miliknya sudah menjadi pop culture di sepak bola Indonesia. (Instagram/@marcklok)
JawaPos.com — Pemandangan pemain sepak bola mengenakan headset atau headphone sebelum pertandingan kini menjadi bagian dari budaya pop modern. Kebiasaan itu bukan sekadar gaya, melainkan cara para atlet membangun fokus, ketenangan mental, hingga meningkatkan energi sebelum tampil di lapangan.
Di lorong stadion, di dalam bus tim, bahkan beberapa menit sebelum kick-off dimulai, banyak pemain memilih tenggelam dalam musik mereka sendiri.
Ruang personal kecil yang tercipta dari headphone membantu mereka mengisolasi diri dari tekanan, kebisingan stadion, hingga komentar negatif yang bisa memengaruhi mental bertanding.
Baca Juga:Jordi Amat Tegaskan Persija Tetap Incar Kemenangan Saat Hadapi Persik di Stadion Brawijaya
Fenomena itu ternyata tidak berhenti di dunia olahraga. Budaya menikmati audio kini menjelma menjadi gaya hidup baru, termasuk di Surabaya yang mulai ramai dengan komunitas audiophile dan pengalaman mendengarkan audio premium secara komunal.
Mengapa Pesepak Bola Selalu Memakai Headphone Sebelum Bertanding?
Para pemain sepak bola membutuhkan kondisi mental yang stabil sebelum bertanding, dan musik menjadi salah satu cara paling efektif untuk mencapainya.
Headphone membantu mereka masuk ke “zona fokus” sebelum peluit pertama dibunyikan.
Musik dengan tempo tertentu terbukti mampu memengaruhi suasana hati dan meningkatkan adrenalin. Karena itu, banyak pemain memiliki playlist khusus yang hanya diputar sebelum pertandingan dimulai.
Bintang Persib Bandung, Marc Klok, pernah mengungkapkan kebiasaan pribadinya saat masih membela Persija Jakarta. Dia memilih mendengarkan lagu tertentu agar lebih rileks sekaligus bersemangat sebelum masuk lapangan.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!