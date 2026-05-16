Dari Lorong Stadion ke Listening Bar! Demam Audiophile Jadi Pop Culture Baru Penikmat Audio di Surabaya

JawaPos.com — Pemandangan pemain sepak bola mengenakan headset atau headphone sebelum pertandingan kini menjadi bagian dari budaya pop modern. Kebiasaan itu bukan sekadar gaya, melainkan cara para atlet membangun fokus, ketenangan mental, hingga meningkatkan energi sebelum tampil di lapangan.

Di lorong stadion, di dalam bus tim, bahkan beberapa menit sebelum kick-off dimulai, banyak pemain memilih tenggelam dalam musik mereka sendiri.

Ruang personal kecil yang tercipta dari headphone membantu mereka mengisolasi diri dari tekanan, kebisingan stadion, hingga komentar negatif yang bisa memengaruhi mental bertanding.

Fenomena itu ternyata tidak berhenti di dunia olahraga. Budaya menikmati audio kini menjelma menjadi gaya hidup baru, termasuk di Surabaya yang mulai ramai dengan komunitas audiophile dan pengalaman mendengarkan audio premium secara komunal.

Mengapa Pesepak Bola Selalu Memakai Headphone Sebelum Bertanding?

Para pemain sepak bola membutuhkan kondisi mental yang stabil sebelum bertanding, dan musik menjadi salah satu cara paling efektif untuk mencapainya.

Headphone membantu mereka masuk ke “zona fokus” sebelum peluit pertama dibunyikan.

Musik dengan tempo tertentu terbukti mampu memengaruhi suasana hati dan meningkatkan adrenalin. Karena itu, banyak pemain memiliki playlist khusus yang hanya diputar sebelum pertandingan dimulai.