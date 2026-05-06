5 Alasan Gen Z Kembali Memilih Gunakan Headphone Berkabel di Tengah Tren Earbud Nirkabel

JawaPos.com – Di tengah dominasi perangkat audio nirkabel, sebagian Generasi Z mulai kembali menggunakan headphone berkabel.

Tren tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor harga, tetapi juga berkaitan dengan gaya hidup, keberlanjutan lingkungan, hingga kejenuhan terhadap teknologi modern.

Berikut 5 alasan mengapa banyak Gen Z kembali beralih ke headphone berkabel, seperti dilansir dari laman T2 Online pada Jum'at (15/5).

1. Headphone Berkabel Dianggap Lebih Awet dan Ramah Lingkungan

Banyak Gen Z mulai menyadari bahwa headphone nirkabel memiliki masa pakai terbatas karena bergantung pada baterai lithium-ion. Ketika baterai rusak atau menurun performanya, perangkat sering kali sulit diperbaiki dan berakhir menjadi limbah elektronik.

Sebaliknya, headphone berkabel dinilai lebih tahan lama karena tidak menggunakan baterai internal. Faktor keberlanjutan lingkungan ini membuat sebagian anak muda lebih memilih perangkat yang dapat dipakai dalam jangka panjang.

2. Harga Lebih Terjangkau dan Minim Biaya Tambahan

Headphone berkabel umumnya dijual dengan harga lebih murah dibandingkan perangkat audio nirkabel premium. Selain itu, pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk penggantian baterai atau aksesori pengisian daya.

Dalam situasi ekonomi yang menuntut penghematan, banyak Gen Z lebih mempertimbangkan fungsi dibanding fitur mewah. Kondisi tersebut menjadikan headphone berkabel sebagai pilihan yang lebih realistis dan ekonomis.