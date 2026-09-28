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Nanda Prayoga
Selasa, 29 September 2026 | 01.37 WIB

7 Pengaturan Kamera iPhone yang Wajib Diaktifkan, Bikin Hasil Foto kian Maksimal

Ilustrasi kamera iPhone 17 Pro Max. (Lux.camera) - Image

Ilustrasi kamera iPhone 17 Pro Max. (Lux.camera)

JawaPos.com - Kamera menjadi fitur paling sering digunakan pengguna iPhone. Mereka memakai kamera untuk mengabadikan momen atau membuat konten media sosial.

Kualitas foto dan video tidak hanya bergantung pada kemampuan kamera. Namun, pengaturan juga menentukan hasil yang didapatkan.

Ada beberapa pengaturan kamera iPhone yang dapat membantu kamu mendapatkan foto dan video lebih sesuai kebutuhan. Beberapa pengaturan sering terlewat meskipun bisa membuat proses memotret lebih praktis.

Berikut tujuh pengaturan kamera iPhone yang wajib dicek dan diaktifkan sekarang!

1. Aktifkan Grid

Pengaturan Grid membantu menyusun komposisi foto dengan rapi. Garis bantu di layar kamera memudahkan memperkirakan posisi objek.

Grid juga memudahkan saat menerapkan aturan sepertiga dalam mengambil gambar. Fitur ini berguna saat memotret objek dengan garis lurus, seperti gedung atau meja.

Anda bisa lebih mudah menyelaraskan posisi objek agar hasil foto jadi lebih teratur. Ini sangat membantu untuk pemandangan atau objek lain yang memerlukan garis sejajar.

 

2. Aktifkan Level

Fitur Level memastikan posisi kamera tetap lurus saat mengambil gambar. Ini sangat berguna ketika memotret dari atas, misalnya makanan atau dokumen di atas meja.

Bantuan indikator di layar membuat Anda bisa menyesuaikan posisi iPhone sebelum menekan tombol rana. Hasil foto jadi lebih sejajar dan tidak terlihat miring.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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