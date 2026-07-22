Sinyal HP Sering Hilang? Jangan Panik, Coba Ubah 7 Pengaturan Android Ini Dulu

JawaPos.com - Sinyal HP yang tiba-tiba hilang tentu bisa membuat aktivitas sehari-hari terganggu. Mulai dari tidak bisa mengirim pesan, panggilan telepon terputus, hingga internet yang mendadak tidak bisa digunakan. Masalah ini sering kali langsung dikaitkan dengan gangguan dari operator seluler.

Padahal, penyebab sinyal HP hilang tidak selalu berasal dari jaringan operator. Dalam banyak kasus, pengaturan di ponsel yang kurang tepat juga bisa membuat sinyal menjadi lemah atau tidak stabil.

Sebelum buru-buru mengganti kartu SIM atau membawa HP ke tempat servis, ada 7 pengaturan yang bisa kamu coba ubah terlebih dahulu!

1. Aktifkan Mode Pesawat Selama Beberapa Detik Cara paling sederhana untuk menyegarkan koneksi jaringan adalah mengaktifkan Mode Pesawat selama sekitar 10–20 detik, lalu mematikannya kembali.

Langkah ini akan memutus koneksi jaringan sementara dan memaksa HP mencari sinyal dari awal. Cara ini sering kali efektif jika sinyal tiba-tiba menghilang setelah berpindah lokasi atau selesai menggunakan WiFi.

2. Pilih Jenis Jaringan yang Sesuai Jika daerah tempatmu belum memiliki cakupan 5G yang baik, memaksa HP terus mencari jaringan 5G justru bisa membuat sinyal tidak stabil. Masuk ke menu Pengaturan > Jaringan Seluler, lalu pilih mode jaringan yang paling sesuai, misalnya 4G/LTE atau Otomatis. Pengaturan ini bisa membantu HP mendapatkan sinyal yang lebih konsisten.

3. Aktifkan dan Matikan Kembali Data Seluler Terkadang masalah hanya terjadi pada koneksi internet, bukan sinyal teleponnya. Cobalah mematikan data seluler selama beberapa detik, lalu aktifkan kembali. Cara ini dapat membantu HP membangun ulang koneksi ke jaringan operator tanpa perlu me-restart perangkat.

4. Atur Ulang Pengaturan Jaringan Jika masalah terus berulang, kamu bisa mencoba mereset pengaturan jaringan. Langkah ini akan mengembalikan konfigurasi WiFi, Bluetooth, dan jaringan seluler ke kondisi awal tanpa menghapus foto maupun aplikasi. Setelah reset selesai, HP akan melakukan pengaturan ulang koneksi yang sering kali mampu mengatasi masalah sinyal.