Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 01.15 WIB

7 Alasan Sering Mengecek Ponsel Bisa Merugikan Diri Sendiri Menurut Psikologi

seseorang yang mengecek ponsel terus menerus. (Magnific) - Image

seseorang yang mengecek ponsel terus menerus. (Magnific)

JawaPos.com - Ponsel telah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kita menggunakannya untuk bekerja, berkomunikasi, mencari informasi, menikmati hiburan, berbelanja, bahkan mengisi waktu ketika sedang tidak melakukan apa-apa.

Masalahnya bukan sekadar pada berapa lama seseorang menggunakan ponsel, melainkan seberapa sering seseorang merasa terdorong untuk memeriksanya.

Mengecek notifikasi ketika mendengar bunyi pesan tentu merupakan hal yang wajar. Namun, ketika tangan secara otomatis mengambil ponsel setiap beberapa menit, membuka media sosial tanpa tujuan yang jelas, memeriksa pesan meskipun tidak ada notifikasi, atau merasa gelisah ketika ponsel tidak berada di dekat kita, kebiasaan tersebut dapat mulai memengaruhi kondisi psikologis.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (28/8), dalam psikologi, perilaku seperti ini menarik karena sering kali bukan sekadar persoalan "kurang disiplin". Ada mekanisme perhatian, pembelajaran perilaku, regulasi emosi, dan pencarian penghargaan yang ikut berperan.

Lantas, mengapa kebiasaan mengecek ponsel secara terus-menerus dapat menjadi bentuk merugikan diri sendiri?

Berikut tujuh alasannya.

1. Ponsel Mengajarkan Otak untuk Sulit Menoleransi Kebosanan

Salah satu alasan seseorang terus-menerus mengecek ponsel adalah karena ponsel menawarkan jalan keluar yang sangat mudah dari rasa bosan.

Sedang menunggu antrean? Buka ponsel.

Sedang makan sendirian? Buka ponsel.

Menunggu kendaraan? Buka ponsel.

Bahkan ketika hanya ada beberapa detik tanpa aktivitas, tangan bisa secara otomatis meraih perangkat tersebut.

Pada awalnya, perilaku ini terlihat tidak berbahaya. Namun, jika dilakukan berulang kali, seseorang dapat semakin terbiasa menghilangkan rasa bosan secepat mungkin.

Padahal, kebosanan merupakan bagian normal dari pengalaman manusia.

Otak tidak selalu membutuhkan rangsangan. Ada kalanya seseorang perlu berada dalam kondisi tanpa stimulasi untuk berpikir, mengamati lingkungan, memproses pengalaman, atau sekadar beristirahat secara mental.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Alasan Mengapa Ponsel Anda Mungkin Lebih Dulu Mengetahui Bahwa Anda Mengalami Depresi - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Ponsel Anda Mungkin Lebih Dulu Mengetahui Bahwa Anda Mengalami Depresi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04.52 WIB

7 Alasan Mengapa Beberapa Mimpi Tampak Memprediksi Masa Depan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Beberapa Mimpi Tampak Memprediksi Masa Depan Menurut Psikologi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04.23 WIB

7 Alasan Mengapa Seseorang Menjulurkan Lidah Saat Berkonsentrasi Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu? - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Seseorang Menjulurkan Lidah Saat Berkonsentrasi Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore