Samsung Galaxy Z Fold8 Dikabarkan Bawa Lonjakan Daya Tahan Baterai, Bocoran Ungkap Peningkatan hingga 20 Persen

Generasi terbaru smartphone lipat Samsung. (GSMArena)
JawaPos.com - Samsung dikabarkan akan menghadirkan peningkatan besar pada Galaxy Z Fold8 yang diperkirakan meluncur dalam waktu dekat.
Menjelang peluncurannya, bocoran terbaru dari pembocor gadget ternama Ice Universe melalui akun X @UniverseIce mengungkap bahwa generasi terbaru ponsel lipat Samsung itu berpotensi menawarkan daya tahan baterai jauh lebih lama dibanding pendahulunya.
Jika informasi tersebut terbukti saat perangkat resmi dipasarkan, Galaxy Z Fold8 bisa menjadi salah satu peningkatan terbesar Samsung di lini ponsel lipat, terutama bagi pengguna yang menginginkan perangkat dengan ketahanan baterai lebih baik untuk penggunaan sehari-hari.
Menurut unggahan Ice Universe, data tersebut berasal dari European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), basis data resmi Uni Eropa yang sejak 2025 mewajibkan setiap smartphone yang dijual di kawasan tersebut menjalani pengujian standar terkait efisiensi energi dan daya tahan baterai.
Berbeda dengan klaim produsen yang biasanya hanya mengukur pemutaran video, pengujian EPREL menggunakan skenario penggunaan nyata.
Pengujiannya mencakup aktivitas seperti menjelajah internet, streaming video, bermain gim, panggilan suara, berkirim pesan, hingga kondisi siaga atau penggunaan stand-by.
Karena seluruh perangkat diuji menggunakan metode yang sama, hasilnya dinilai lebih objektif untuk membandingkan daya tahan baterai antar smartphone.
Berdasarkan data yang dibagikan Ice Universe, Galaxy Z Fold8 mencatat battery endurance selama 49 jam 10 menit, sedangkan varian Galaxy Z Fold8 Ultra mencapai 51 jam.
Sebagai perbandingan, Galaxy Z Fold7 hanya memperoleh skor 40 jam 28 menit.
Berikut perbandingan spesifikasi baterai dan hasil pengujian EPREL:
- Galaxy Z Fold7: baterai 4.400 mAh, daya tahan 40 jam 28 menit.
- Galaxy Z Fold8: baterai 4.800 mAh, daya tahan 49 jam 10 menit.
- Galaxy Z Fold8 Ultra: baterai 5.000 mAh, daya tahan 51 jam.
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