Apple Resmi Buka Beta Publik iOS 27, Siri AI Kini Bisa Dicoba Lebih Banyak Pengguna

JawaPos.com - Apple resmi memperluas akses terhadap pembaruan terbesar Siri dengan merilis beta publik iOS 27. Melalui versi ini, pengguna umum untuk pertama kalinya dapat menjajal Siri berbasis kecerdasan buatan (AI) sebelum sistem operasi tersebut diluncurkan secara resmi pada musim gugur atau sekitar September mendatang.

Sebelumnya, Siri AI hanya tersedia bagi pengembang. Dengan lebih dari 2,5 miliar perangkat Apple yang aktif di seluruh dunia, peluncuran beta publik ini menjadi uji coba terbesar Apple untuk asisten virtual generasi terbaru yang disiapkan untuk bersaing dengan layanan AI seperti ChatGPT, Gemini, hingga Claude.

Seperti dilansir dari TechCrunch, transformasi Siri pertama kali diperkenalkan Apple dalam ajang Worldwide Developers Conference (WWDC) pada Juni lalu. Pembaruan tersebut menghadirkan kemampuan AI yang jauh lebih canggih dibandingkan generasi sebelumnya.

Siri kini mampu memahami konteks penggunaan perangkat dengan mengakses berbagai informasi yang tersimpan di iPhone, mulai dari email, pesan, hingga foto. Asisten virtual itu juga dapat mengenali konten yang sedang tampil di layar dan memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan yang lebih luas, layaknya chatbot AI modern.

Dari sisi penggunaan, Siri tetap bisa diaktifkan melalui perintah suara "Hey Siri" atau tombol samping perangkat. Namun kini Apple juga menambahkan akses melalui usapan dari Dynamic Island.

Tak hanya itu, Siri telah terintegrasi dengan Spotlight sehingga kemampuan pencarian bawaan iPhone menjadi lebih pintar. Pengguna dapat mencari informasi atau mengajukan berbagai pertanyaan tanpa harus berpindah ke aplikasi lain.

Apple juga menghadirkan aplikasi Siri tersendiri untuk pertama kalinya. Kehadiran aplikasi ini ditujukan bagi pengguna yang telah terbiasa berinteraksi dengan chatbot AI seperti ChatGPT atau Gemini. Meski demikian, karena Siri sudah terintegrasi langsung ke berbagai fitur iPhone, penggunaan aplikasi khusus tersebut dinilai bukan sebuah keharusan.

Peningkatan Siri tidak hanya hadir di iPhone. Apple juga membawa pengalaman AI terbaru ini ke berbagai perangkat lain dalam ekosistemnya, termasuk iPad, Mac, Apple Watch, CarPlay, AirPods, Apple TV, hingga Vision Pro.