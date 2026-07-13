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Nanda Prayoga
Senin, 13 Juli 2026 | 19.11 WIB

Apple Siapkan Dua Apple Pencil Baru, Baterainya Lebih Mudah Diganti

Apple dikabarkan tengah menyiapkan dua model Apple Pencil generasi terbaru yang diproyeksikan meluncur pada paruh pertama 2027. (Engadget) - Image

Apple dikabarkan tengah menyiapkan dua model Apple Pencil generasi terbaru yang diproyeksikan meluncur pada paruh pertama 2027. (Engadget)

JawaPos.com - Apple dikabarkan tengah menyiapkan dua model Apple Pencil generasi terbaru yang diproyeksikan meluncur pada paruh pertama 2027. Kehadiran stylus baru itu disebut akan berbarengan dengan peluncuran lini iPad terbaru.

Seperti dilansir dari Engadget, laporan tersebut disampaikan jurnalis Bloomberg Mark Gurman. Menurutnya, Apple saat ini mengembangkan dua model Apple Pencil dengan kode nama berbeda untuk menyasar segmen pengguna yang berbeda pula.

Model pertama berkode nama B582 akan menjadi penerus Apple Pencil versi dasar yang menggunakan port USB-C untuk pengisian daya. Sementara itu, model kedua dengan kode nama B632 disiapkan sebagai penerus Apple Pencil Pro.

Meski belum mengungkap spesifikasi secara rinci, Gurman menyebut Apple Pencil Pro generasi terbaru diperkirakan membawa peningkatan dari sisi desain, terutama agar perangkat lebih mudah diperbaiki.

Langkah tersebut diyakini berkaitan dengan regulasi baru Uni Eropa yang mewajibkan produsen elektronik menghadirkan perangkat dengan baterai yang lebih mudah diganti. Apple disebut sedang menyesuaikan desain produknya agar memenuhi ketentuan tersebut.

Jika benar terealisasi, perubahan ini akan menjadi kabar baik bagi pengguna Apple. Selama ini, seluruh lini Apple Pencil mendapat kritik karena baterai internalnya tidak dapat diganti ketika sudah mengalami penurunan kapasitas.

Lembaga perbaikan perangkat iFixit bahkan pernah memberi label seluruh model Apple Pencil sebagai perangkat dengan "repair fail" atau gagal dalam aspek kemudahan perbaikan karena proses penggantian baterainya dinilai sangat sulit.

Ini bukan kali pertama regulasi Uni Eropa memengaruhi desain perangkat Apple. Sebelumnya, perusahaan asal Cupertino itu juga mengganti konektor Lightning menjadi USB-C pada jajaran iPhone 15 untuk memenuhi aturan yang berlaku di kawasan tersebut.

Editor: Sabik Aji Taufan
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