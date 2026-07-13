Apple Siapkan Dua Apple Pencil Baru, Baterainya Lebih Mudah Diganti

Apple dikabarkan tengah menyiapkan dua model Apple Pencil generasi terbaru yang diproyeksikan meluncur pada paruh pertama 2027. (Engadget)
JawaPos.com - Apple dikabarkan tengah menyiapkan dua model Apple Pencil generasi terbaru yang diproyeksikan meluncur pada paruh pertama 2027. Kehadiran stylus baru itu disebut akan berbarengan dengan peluncuran lini iPad terbaru.
Seperti dilansir dari Engadget, laporan tersebut disampaikan jurnalis Bloomberg Mark Gurman. Menurutnya, Apple saat ini mengembangkan dua model Apple Pencil dengan kode nama berbeda untuk menyasar segmen pengguna yang berbeda pula.
Model pertama berkode nama B582 akan menjadi penerus Apple Pencil versi dasar yang menggunakan port USB-C untuk pengisian daya. Sementara itu, model kedua dengan kode nama B632 disiapkan sebagai penerus Apple Pencil Pro.
Meski belum mengungkap spesifikasi secara rinci, Gurman menyebut Apple Pencil Pro generasi terbaru diperkirakan membawa peningkatan dari sisi desain, terutama agar perangkat lebih mudah diperbaiki.
Baca Juga:Rawan Konflik Kepentingan, Penyidikan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Lebih Tepat Ditangani KPK
Langkah tersebut diyakini berkaitan dengan regulasi baru Uni Eropa yang mewajibkan produsen elektronik menghadirkan perangkat dengan baterai yang lebih mudah diganti. Apple disebut sedang menyesuaikan desain produknya agar memenuhi ketentuan tersebut.
Jika benar terealisasi, perubahan ini akan menjadi kabar baik bagi pengguna Apple. Selama ini, seluruh lini Apple Pencil mendapat kritik karena baterai internalnya tidak dapat diganti ketika sudah mengalami penurunan kapasitas.
Lembaga perbaikan perangkat iFixit bahkan pernah memberi label seluruh model Apple Pencil sebagai perangkat dengan "repair fail" atau gagal dalam aspek kemudahan perbaikan karena proses penggantian baterainya dinilai sangat sulit.
Ini bukan kali pertama regulasi Uni Eropa memengaruhi desain perangkat Apple. Sebelumnya, perusahaan asal Cupertino itu juga mengganti konektor Lightning menjadi USB-C pada jajaran iPhone 15 untuk memenuhi aturan yang berlaku di kawasan tersebut.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland