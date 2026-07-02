Lenovo Rilis Ponsel AI Khusus Pelajar, Harga Rp 700 Ribuan, Tak Ada Game dan Medsos

Lenovo AI Student Phone. (Gizmochina)
JawaPos.com - Lenovo memperkenalkan perangkat seluler baru khusus untuk pelajar bernama AI Student Phone di Tiongkok.
Ponsel ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelajar dan orang tua, dengan mengutamakan fungsi belajar, keamanan, serta pengawasan penggunaan.
Berbeda dari smartphone pada umumnya, AI Student Phone tidak dilengkapi game, peramban (browser), maupun aplikasi media sosial.
Sebagai gantinya, Lenovo menyematkan fitur pembelajaran berbasis kecerdasan buatan (AI), pelacakan lokasi, serta kontrol orang tua yang ketat.
Seperti dilansir dari Gizmochina, perangkat tersebut dibanderol dengan harga 299 yuan, atau sekitar Rp 680 ribu hingga Rp 700 ribuan.
Sehingga ini menjadi salah satu ponsel edukasi dengan harga yang cukup terjangkau.
Dari sisi desain dan spesifikasi, AI Student Phone lebih menyerupai feature phone dibanding smartphone modern.
Perangkat ini mengusung layar sentuh berukuran 1,83 inci yang dilindungi kaca Panda Glass tahan benturan dan mendukung input tulisan tangan.
Untuk menunjang aktivitas harian, Lenovo membekalinya dengan baterai berkapasitas 1.850 mAh serta dukungan jaringan 4G.
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Ponsel ini juga tidak memerlukan kartu SIM Internet of Things (IoT) khusus sehingga dapat digunakan dengan kartu SIM biasa untuk panggilan suara maupun panggilan video HD.
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