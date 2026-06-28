7 Ciri Kepribadian Ini Dimilki oleh Orang yang Sering Bermain Handphone, Apa Saja?

JawaPos.com – Tak sedikit orang yang hampir selalu menggenggam ponsel, baik saat makan, berbincang dengan orang lain, maupun ketika sedang berjalan.

Kebiasaan untuk terus terhubung dengan ponsel ternyata tidak hanya berkaitan dengan durasi penggunaan layar, tetapi juga dapat mencerminkan karakter atau kecenderungan kepribadian seseorang.

Mengutip YourTango, berikut tujuh ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang sulit lepas dari handphone dan terus menatap layar. Apakah salah satunya menggambarkan diri Anda?

1. Mereka sangat ingin tahu

Mereka selalu ingin tahu apa yang sedang terjadi di mana-mana, sepanjang waktu. Mereka tidak hanya menggulir layar tanpa tujuan.

Rasa ingin tahu mendorong mereka untuk mencari informasi terus-menerus dan ponsel adalah pintu gerbangnya.

2. Mereka berjuang melawan kebosanan

Keheningan hampir tidak dapat ditoleransi bagi orang-orang yang selalu bermain handphone.

Mereka dengan toleransi rendah terhadap kebosanan cenderung meraih ponsel begitu ada jeda.