Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 29 Juni 2026 | 04.12 WIB

7 Ciri Kepribadian Ini Dimilki oleh Orang yang Sering Bermain Handphone, Apa Saja?

ilustrasi orang yang bermain handphone. (Freepik) - Image

ilustrasi orang yang bermain handphone. (Freepik)

JawaPos.com – Tak sedikit orang yang hampir selalu menggenggam ponsel, baik saat makan, berbincang dengan orang lain, maupun ketika sedang berjalan.

Kebiasaan untuk terus terhubung dengan ponsel ternyata tidak hanya berkaitan dengan durasi penggunaan layar, tetapi juga dapat mencerminkan karakter atau kecenderungan kepribadian seseorang.

Mengutip YourTango, berikut tujuh ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang sulit lepas dari handphone dan terus menatap layar. Apakah salah satunya menggambarkan diri Anda?

1. Mereka sangat ingin tahu

Mereka selalu ingin tahu apa yang sedang terjadi di mana-mana, sepanjang waktu. Mereka tidak hanya menggulir layar tanpa tujuan.

Rasa ingin tahu mendorong mereka untuk mencari informasi terus-menerus dan ponsel adalah pintu gerbangnya.

2. Mereka berjuang melawan kebosanan

Keheningan hampir tidak dapat ditoleransi bagi orang-orang yang selalu bermain handphone

Mereka dengan toleransi rendah terhadap kebosanan cenderung meraih ponsel begitu ada jeda.

Menunggu antrean, duduk dalam keheningan, atau menonton film dengan durasi lambat dapat membuat mereka gelisah sehingga langsung menggunakan ponsel untuk mengisi kekosongan tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Jika Anda Mengembalikan Troli Belanja Tanpa Diminta, Anda Mungkin Punya 8 Ciri Kepribadian Langka Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Mengembalikan Troli Belanja Tanpa Diminta, Anda Mungkin Punya 8 Ciri Kepribadian Langka Ini Menurut Psikologi

Minggu, 28 Juni 2026 | 04.38 WIB

7 Cara Gaya Pesan Teksmu Secara Diam-Diam Mengungkapkan Seberapa Besar Harga Dirimu Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Cara Gaya Pesan Teksmu Secara Diam-Diam Mengungkapkan Seberapa Besar Harga Dirimu Menurut Psikologi

Minggu, 28 Juni 2026 | 04.32 WIB

Jika Anda Menggunakan Cangkir yang Sama Setiap Hari, Anda Memiliki 8 Ciri Kepribadian Halus yang Sama Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Menggunakan Cangkir yang Sama Setiap Hari, Anda Memiliki 8 Ciri Kepribadian Halus yang Sama Menurut Psikologi

Minggu, 28 Juni 2026 | 04.27 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons - Image
1

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

2

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

4

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

5

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

7

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

8

Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore