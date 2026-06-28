9 Rahasia Mental Sehat dari Orang yang Sering Matikan Notifikasi HP

Ilustrasi orang sedang mengecek notifikasi di handphone. (Pixabay)
JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa cemas setiap kali mendengar suara denting notifikasi di ponsel? Di era digital saat ini, menghabiskan terlalu banyak waktu untuk scroll media sosial, membalas pesan teks, atau memeriksa email pekerjaan tanpa henti terbukti bisa merusak kesehatan fisik dan emosional Anda.
Menariknya, kini mulai banyak orang yang dengan sengaja menyalakan mode senyap (silent) atau fitur Do Not Disturb (DND) pada ponsel mereka selama 24 jam penuh.
Langkah ini diambil bukan untuk memutus tali silaturahmi, melainkan sebagai bentuk benteng pertahanan diri dari kekacauan dunia digital demi hidup yang lebih bahagia dan berkualitas.
Sebuah keputusan untuk menjauhkan diri sejenak dari layar gawai terbukti mampu meredam kecemasan harian. Dikutip dari Your Tango, berikut adalah 9 alasan logis mengapa orang yang selalu mematikan suara ponselnya justru memiliki kehidupan yang jauh lebih sehat dan memuaskan.
Bagi seorang introvert, interaksi sosial yang terlalu intens—termasuk lewat obrolan grup di aplikasi pesan—bisa sangat menguras energi batin.
Membiarkan ponsel dalam mode senyap memberikan mereka ruang bernapas untuk membaca dan membalas pesan hanya ketika energi sosial mereka sudah terisi kembali.
Berbeda dengan kaum ekstrovert yang mendapatkan energi dari obrolan dua arah, kaum introvert membutuhkan kesendirian tanpa interaksi untuk memulihkan diri.
Mode senyap membuat mereka bisa menikmati waktu pribadi yang berkualitas tanpa interaksi semu yang melelahkan.
Kinerja terbaik dalam bekerja atau menyelesaikan proyek di rumah sering kali lahir ketika gangguan visual dan suara berhasil diminimalkan. Suara notifikasi media sosial yang terus-menerus muncul terbukti memecah fokus dan menurunkan kualitas hasil kerja.
Bagi Anda yang sulit berkonsentrasi, mengaktifkan mode DND bisa menjadi senjata ampuh untuk menyelamatkan waktu berharga Anda. Anda akan menyelesaikan jauh lebih banyak tanggung jawab ketika tidak terus-menerus beralih fokus antara pekerjaan dan layar ponsel.
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