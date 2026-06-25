Luncurkan Oppo Reno16 Series 3 Juli, Intip Detail Spesifikasinya

Oppo Reno16 Pro. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Oppo memastikan akan memperkenalkan Reno16 Series di Indonesia pada 3 Juli 2026. Jajaran smartphone terbaru ini terdiri atas Reno16 Pro 5G, Reno16 5G, dan Reno16 F 5G.
Melalui generasi terbaru Reno, Oppo menggabungkan desain yang lebih atraktif, kemampuan kecerdasan buatan (AI) yang semakin terintegrasi, serta teknologi kamera yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan pembuatan konten digital secara cepat dan kreatif.
"Kehadiran Reno16 Series menegaskan posisi lini Reno sebagai seri yang konsisten bertumbuh bersama penggunanya, menghadirkan teknologi yang mampu mengimbangi kecepatan ide-ide segar mereka." ujar Jiang Linlin, Chief Marketing Officer Oppo Indonesia.
Hadir dengan Desain Planet 3D
Reno16 Series membawa pendekatan desain baru yang disebut Desain Planet 3D. Teknologi ini menghasilkan ilusi visual menyerupai planet tiga dimensi yang terlihat menonjol dari permukaan perangkat. Efek tersebut dapat berubah mengikuti pantulan cahaya dan sudut pandang pengguna sehingga menciptakan tampilan yang dinamis dan mudah dikenali.
Tak hanya mengedepankan estetika, Oppo juga merancang Reno16 Series dengan bodi yang ramping dan ergonomis agar nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas, baik untuk membuat konten, bekerja, maupun menikmati hiburan.
Pada sektor fotografi, Reno16 Series dibekali sejumlah fitur berbasis AI yang ditujukan untuk memudahkan pengguna menghasilkan konten visual yang lebih menarik langsung dari smartphone.
Fitur AI Kolase Mix memungkinkan penggabungan beberapa foto dan video menjadi satu komposisi kreatif. Sementara itu, Pop Cam menawarkan cara baru dalam mengabadikan momen dengan efek visual yang berbeda. Oppo juga menghadirkan AI Pop Out 2.0 yang membuat objek pada foto seolah keluar dari bingkai sehingga menghasilkan tampilan yang lebih hidup.
Untuk kebutuhan swafoto dan perekaman video, Reno16 Series dilengkapi kamera depan 50 MP Ultra-Wide yang mampu menangkap lebih banyak objek dalam satu frame. Selain itu, dukungan Video 4K Ultra Stabil membantu menghasilkan rekaman yang lebih mulus dan minim guncangan.
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