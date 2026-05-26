Oppo Rilis Enco Clip2 dan Watch X3 di Indonesia, TWS Stylish dan Smartwatch Premium

Oppo Enco Clip2 (kiri) dan Oppo Watch X3 (kanan). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Oppo resmi meluncurkan dua perangkat IoT premium terbaru di Indonesia, yakni Oppo Enco Clip2 dan Oppo Watch X3. Kedua perangkat ini hadir untuk melengkapi ekosistem Oppo sekaligus mendukung gaya hidup pengguna yang aktif dan selalu terhubung.
“Oppo Enco Clip2 dan Oppo Watch X3 hadir untuk menjawab kebutuhan konsumen Indonesia yang semakin dinamis, dengan menghadirkan perpaduan antara fungsionalitas, desain, dan pengalaman penggunaan yang seamless,” ujar Jiang Linlin di Jakarta, Selasa (26/5).
Oppo Enco Clip2
Oppo Enco Clip2 hadir sebagai TWS open-ear dengan desain Unibody Ear Cuff dan bobot ringan 5,2 gram per earbud. Tersedia dalam warna Luminous Gold dan Slate Grey, perangkat ini menggabungkan unsur audio premium dan fashion. Dukungan dual dynamic driver 9mm + 11mm, DAC independen, serta tuning eksklusif bersama Dynaudio menghadirkan kualitas suara yang lebih imersif.
Perangkat ini juga dibekali fitur AI Translate, AI noise reduction, Dual-Device Connection, Bluetooth 6.1, LHDC 5.0, hingga sertifikasi IP55 untuk mendukung penggunaan harian. Oppo Enco Clip2 dipasarkan dengan harga Rp 2.899.000.
Oppo Watch X3
Sementara itu, Oppo Watch X3 tampil sebagai smartwatch flagship berbahan titanium aerospace-grade dengan dua pilihan warna, Misty Titanium dan Obsidian Black. Smartwatch ini memiliki bobot 43 gram dengan layar Sapphire Crystal bertingkat kecerahan hingga 3.000 nits serta ketahanan 5ATM dan IP68/IP69.
Ditenagai baterai Silicon-Carbon 646mAh, Watch X3 diklaim mampu bertahan hingga 5 hari dalam Smart Mode dan 16 hari pada Power Saver Mode. Perangkat ini juga dilengkapi lebih dari 100 mode olahraga, sensor kesehatan, fitur ECG, serta 60s Wellness Overview untuk memantau kondisi tubuh secara cepat.
Mengusung Wear OS 6 by Google, smartwatch ini mendukung berbagai layanan seperti Gemini AI, Google Maps, Google Wallet, dan YouTube Music. Oppo Watch X3 dijual seharga Rp 6.499.000 untuk varian Obsidian Black dan Rp 6.999.000 untuk Misty Titanium.
