Daftar HP Oppo yang Kebagian Update ColorOS 16, Cek Fitur AI Baru dan Jadwal Peluncurannya

JawaPos.com - Oppo mulai menggulirkan pembaruan ColorOS 16 secara bertahap. Sistem operasi terbaru ini membawa berbagai peningkatan berbasis kecerdasan buatan (AI), konektivitas lintas perangkat yang lebih mulus, serta pengalaman multitasking yang lebih cepat dan responsif.

Gelombang pertama pembaruan akan hadir untuk Oppo Find X9 Ultra dan Oppo Find X9s. Dua perangkat flagship tersebut menjadi yang pertama merasakan sederet fitur baru yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kenyamanan penggunaan sehari-hari.

Lalu, HP Oppo apa saja yang akan menerima pembaruan ColorOS 16? Berikut daftarnya.

Daftar HP Oppo yang Mendapat Update ColorOS 16 Menurut informasi resmi Oppo, pembaruan ColorOS 16 akan tersedia secara bertahap hingga akhir Mei 2026 untuk sejumlah perangkat berikut:

- Oppo Find X9 Series

- Oppo Find X8 Series

- Oppo Reno15 Series

- Oppo Reno14 Series

Distribusi pembaruan dilakukan secara bertahap sesuai wilayah dan model perangkat. Karena itu, waktu penerimaan update bisa berbeda-beda untuk setiap pengguna.

Fitur Baru ColorOS 16 yang Patut Dicoba Tidak hanya menghadirkan tampilan yang lebih segar, ColorOS 16 juga membawa sejumlah fitur baru yang mengandalkan teknologi AI untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

1. Live Space, Layar Kunci Lebih Interaktif dan Minim Distraksi Salah satu fitur unggulan ColorOS 16 adalah Live Space. Fitur ini menghadirkan pengalaman layar kunci yang lebih hidup melalui animasi yang lebih halus dan responsif.