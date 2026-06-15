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Nanda Prayoga
Selasa, 16 Juni 2026 | 02.27 WIB

Oppo Kuatkan Posisi Teratas Pasar Smartphone Indonesia Kuartal 1 2026, Segmen Premium Melonjak!

Tampilan Oppo Find X9 Series yang akan meluncur di Indonesia. (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Tampilan Oppo Find X9 Series yang akan meluncur di Indonesia. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Oppo kembali menegaskan dominasinya di pasar smartphone Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru Counterpoint Research, perusahaan tersebut berhasil mempertahankan posisi sebagai merek smartphone dengan pangsa pasar terbesar di Tanah Air pada kuartal pertama (Q1) 2026.

Pencapaian itu diraih di tengah kondisi industri yang sedang menghadapi tekanan. Meski pasar smartphone nasional mengalami perlambatan, Oppo mampu menjaga kinerjanya dengan lini A Series dan Reno15 Series hingga jajaran flagship terbaru Find X9 Ultra dan Find X9s.

Chief Marketing Officer Oppo Indonesia Jiang Linlin mengatakan, kepercayaan konsumen menjadi faktor utama yang membuat perusahaan tetap berada di posisi teratas pasar smartphone Indonesia.

"Kepercayaan konsumen Indonesia menjadi fondasi utama keberhasilan Oppo mempertahankan posisi terdepan di pasar smartphone nasional. Di saat yang sama, kami melihat pertumbuhan yang sangat positif di segmen premium, yang menunjukkan semakin tingginya apresiasi konsumen terhadap inovasi dan pengalaman flagship," ujar Jiang Linlin dalam keterangannya, Senin (15/6).

Menurut data Counterpoint Research, total pengiriman smartphone di Indonesia pada Q1 2026 turun 9 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). Penurunan tersebut dipengaruhi kenaikan harga komponen memori global yang berdampak pada meningkatnya harga perangkat di berbagai segmen pasar.

Kondisi tersebut membuat sebagian konsumen memilih menunda pembelian maupun penggantian perangkat baru. Namun di tengah tantangan itu, Oppo meraih pangsa pasar sebesar 22 persen, tertinggi di Indonesia pada periode Januari hingga Maret 2026.

Keberhasilan tersebut didukung oleh kuatnya performa lini produk kelas menengah. Reno15 Series dan A Series menjadi kontributor utama yang menopang kinerja Oppo sepanjang kuartal pertama tahun ini.

Reno15 Series menjadi pilihan bagi pengguna yang mengutamakan kemampuan fotografi, kreativitas, dan produktivitas dalam satu perangkat. Sementara A Series menjangkau segmen yang lebih luas melalui kombinasi performa andal, daya tahan tinggi, serta harga yang kompetitif.

Segmen Premium Kian Diminati

Di tengah perlambatan pasar smartphone secara keseluruhan, segmen premium justru menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Counterpoint Research mencatat smartphone dengan harga di atas USD 600 memberikan kontribusi terbesar sepanjang sejarah pasar smartphone Indonesia.

Editor: Estu Suryowati
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