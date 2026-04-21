SHAD Rayakan 10 Tahun di Indonesia dengan Produk Baru untuk Harian hingga Touring

Direktur Utama SHAD Indonesia Joseph Fernandez memberi keterangan dalam peluncuran produk-produk terbaru merek. (Jatu Rahendarto/JawaPos.com)

JawaPos.com – Kebutuhan akan box motor sudah menjadi bagian penting bagi pengendara, terutama di kota-kota besar dengan mobilitas tinggi. Hal ini pula yang ditangkap SHAD Indonesia dalam perayaan 10 tahun kehadirannya di Tanah Air, dengan menghadirkan rangkaian produk terbaru yang menitikberatkan pada fungsi dan kepraktisan.

Selama satu dekade, SHAD Indonesia konsisten menghadirkan standar global dalam hal desain, engineering, hingga kualitas produk. Kehadirannya tidak hanya memperkuat pasar aksesori sepeda motor, tetapi juga ikut mengubah kebiasaan berkendara masyarakat Indonesia. “Kami melihat perubahan besar, box motor kini jadi kebutuhan harian,” ujar Direktur utama SHAD Indonesia Joseph Fernandez.

Momentum perayaan ini dimanfaatkan dengan meluncurkan empat produk terbaru, yakni TR46 Top Case, SH51 Top Case, TR27 Side Case, serta TR08 Waterproof Bag. Keempatnya dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan, mulai dari penggunaan harian di perkotaan hingga perjalanan jarak jauh dan petualangan. “Produk baru ini kami siapkan untuk berbagai gaya berkendara,” tambah Joseph.

Dalam penggunaan sehari-hari, box motor seperti TR46 dan SH51 menawarkan keunggulan utama berupa kapasitas besar dan keamanan barang. Pengendara tidak lagi perlu khawatir membawa helm cadangan, jas hujan, hingga barang belanjaan. Bahkan, TR46 mampu menampung dua helm sekaligus, menjadikannya solusi praktis bagi pengguna motor yang sering beraktivitas dinamis. “Kepraktisan dan keamanan jadi fokus utama kami,” jelas Joseph.

Tak hanya soal kapasitas, aspek ketahanan juga menjadi perhatian. Seluruh produk terbaru SHAD dirancang tahan air, sehingga aman digunakan saat musim hujan, kondisi yang kerap dihadapi pengendara di Indonesia. Fitur seperti seal karet dan material polypropylene yang diperkuat memastikan barang di dalam tetap kering dan terlindungi. “Kami ingin pengendara tetap nyaman di segala kondisi,” ujarnya.

Untuk kebutuhan touring dan petualangan, SH51 dan TR27 hadir sebagai jawaban. SH51 menawarkan daya angkut hingga 10 kg dengan sistem penguncian ganda, sementara TR27 sebagai side case memberikan fleksibilitas tambahan bagi pengendara yang membutuhkan distribusi beban lebih seimbang di sisi motor. Ini penting untuk menjaga stabilitas saat melaju jarak jauh. “Stabilitas dan daya angkut jadi kunci saat touring,” kata Joseph.

Menariknya, SHAD juga memperhatikan kebutuhan pengendara adventure melalui TR08 Waterproof Crash Bar. Tas ringkas ini dapat dipasang di crash bar dan dirancang tahan air, cocok untuk membawa perlengkapan tambahan yang harus mudah diakses selama perjalanan. “Kami juga menyasar kebutuhan adventure yang terus berkembang,” imbuhnya.

Dari sisi harga, produk-produk ini juga masih tergolong kompetitif untuk kelasnya. TR46 dibanderol mulai Rp 1,499 juta, SH51 mulai Rp 2,299 juta, TR27 mulai Rp 1,799 juta, dan TR08 Waterproof Bag di angka Rp 699 ribu.

