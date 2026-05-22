Digimap Luncurkan Macbook Neo, Harga Tak Kuras Kantong

JawaPos.com - Apple kembali menggoda pasar laptop Indonesia lewat kehadiran MacBook Neo, perangkat anyar dengan desain warna-warni, bodi super ringkas, dan harga yang lebih ramah kantong.

Menariknya, laptop ini menjadi MacBook pertama yang menggunakan chip A18 Pro layaknya iPhone, membuat MacBook Neo langsung mencuri perhatian kalangan pelajar, mahasiswa, hingga pengguna muda yang ingin masuk ke ekosistem Apple tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

MacBook Neo hadir sebagai laptop terbaru Apple yang mengusung desain ringkas, performa modern, serta pilihan warna cerah yang menyasar gaya hidup generasi muda. Perangkat ini diperkenalkan sebagai seri Mac dengan kombinasi fitur premium dan harga yang lebih kompetitif.

Untuk pasar Indonesia, MacBook Neo dibanderol mulai Rp10.749.000 untuk varian 13 inci kapasitas 256 GB. Sementara versi 512 GB dipasarkan dengan harga Rp12.999.000.

Dalam peluncuran kali ini, Digimap kembali menggandeng Muklay untuk menghadirkan laptop sleeve edisi khusus.

Aksesori tersebut dirancang dengan bagian tengah transparan atau cut-out agar warna khas MacBook Neo tetap terlihat meskipun perangkat berada di dalam pelindung.

Farah Fausa Winarsih, GM Marketing Apple Business PT. Map Zona Adiperkasa, menjelaskan, bahwa Macbook Neo memiliki segmentasi kustomer muda.

“Jadi untuk target audiensnya itu sebenarnya lebih ke younger customer. Ya, younger. Jadi untuk anak-anak sekolah kan sekarang, jaman sekarang anak-anak SD aja, itu juga sudah mulai gunain laptop, udah gunain iPad, Macbook,” kata Farah saat peluncuran di Jakarta, Jumat (22/5).

Apple pertama kali memperkenalkan MacBook Neo ke pasar global pada Maret 2026 sebagai lini MacBook entry-level terbaru.