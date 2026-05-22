Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Jumat, 22 Mei 2026 | 23.17 WIB

Digimap Luncurkan Macbook Neo, Harga Tak Kuras Kantong

Macbook Neo. (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Macbook Neo. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Apple kembali menggoda pasar laptop Indonesia lewat kehadiran MacBook Neo, perangkat anyar dengan desain warna-warni, bodi super ringkas, dan harga yang lebih ramah kantong.

Menariknya, laptop ini menjadi MacBook pertama yang menggunakan chip A18 Pro layaknya iPhone, membuat MacBook Neo langsung mencuri perhatian kalangan pelajar, mahasiswa, hingga pengguna muda yang ingin masuk ke ekosistem Apple tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

MacBook Neo hadir sebagai laptop terbaru Apple yang mengusung desain ringkas, performa modern, serta pilihan warna cerah yang menyasar gaya hidup generasi muda. Perangkat ini diperkenalkan sebagai seri Mac dengan kombinasi fitur premium dan harga yang lebih kompetitif.

Untuk pasar Indonesia, MacBook Neo dibanderol mulai Rp10.749.000 untuk varian 13 inci kapasitas 256 GB. Sementara versi 512 GB dipasarkan dengan harga Rp12.999.000.

Dalam peluncuran kali ini, Digimap kembali menggandeng Muklay untuk menghadirkan laptop sleeve edisi khusus.

Aksesori tersebut dirancang dengan bagian tengah transparan atau cut-out agar warna khas MacBook Neo tetap terlihat meskipun perangkat berada di dalam pelindung.

Farah Fausa Winarsih, GM Marketing Apple Business PT. Map Zona Adiperkasa, menjelaskan, bahwa Macbook Neo memiliki segmentasi kustomer muda.

“Jadi untuk target audiensnya itu sebenarnya lebih ke younger customer. Ya, younger. Jadi untuk anak-anak sekolah kan sekarang, jaman sekarang anak-anak SD aja, itu juga sudah mulai gunain laptop, udah gunain iPad, Macbook,” kata Farah saat peluncuran di Jakarta, Jumat (22/5).

Apple pertama kali memperkenalkan MacBook Neo ke pasar global pada Maret 2026 sebagai lini MacBook entry-level terbaru.

Kehadiran perangkat ini cukup menarik perhatian karena menjadi seri MacBook pertama yang ditenagai chip seri A milik iPhone, yakni A18 Pro, bukan chip seri M yang selama ini digunakan pada jajaran MacBook Air maupun MacBook Pro.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Apple Luncurkan MacBook Neo, Laptop Baru dengan Chip A18 Pro dan Baterai Tahan 16 Jam - Image
Teknologi

Apple Luncurkan MacBook Neo, Laptop Baru dengan Chip A18 Pro dan Baterai Tahan 16 Jam

Kamis, 5 Maret 2026 | 23.20 WIB

Apple Siapkan Siri Baru dengan Fitur Hapus Otomatis Riwayat Chat - Image
Teknologi

Apple Siapkan Siri Baru dengan Fitur Hapus Otomatis Riwayat Chat

Senin, 18 Mei 2026 | 23.53 WIB

Terungkap Alasan Xiomi Akhirnya Tak Rilis Rival dari iPhone Air - Image
Gadget

Terungkap Alasan Xiomi Akhirnya Tak Rilis Rival dari iPhone Air

Minggu, 17 Mei 2026 | 17.45 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong! - Image
1

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

4

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

5

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

6

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

7

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

8

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

9

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore