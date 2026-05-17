Terungkap Alasan Xiomi Akhirnya Tak Rilis Rival dari iPhone Air

JawaPos.com - Presiden Xiaomi Lu Weibing mengungkapkan alasan mengapa di detik terakhir perusahaannya memutuskan tidak merilis rival dari ponsel tipis milik Apple yaitu iPhone Air meski sudah melakukan pengembangan bahkan hampir memasuki tahap produksi massal.

Lu Weibing dalam siaran langsungnya menyebutkan perusahaan sengaja membatalkan kemunculan ponsel pintar itu karena didasarkan pada pengalaman pengguna.

Dilaporkan Gizmochina, Sabtu (17/5), Xiaomi menemukan bahwa ponsel yang sangat tipis dan ringan membutuhkan terlalu banyak kompromi di banyak bidang seperti daya tahan baterai dan performa.

Desainnya mungkin memang tampak menarik, namun bagi Xiaomi produk tersebut tidak memenuhi standar pengalaman yang ingin diberikan kepada pengguna.

Faktanya semakin tipis sebuah perangkat, maka semakin sulit untuk menyertakan baterai besar, sistem pendingin yang memadai, dan perangkat keras berkinerja tinggi tanpa memengaruhi kegunaan sehari-hari.

Maka dari itu, Lu menyebutkan bahwa alih-alih meluncurkan produk yang tampak unik dari sisi desain tetapi mengorbankan kenyamanan penggunaan di dunia nyata, Xiaomi memutuskan untuk meninggalkan ide tersebut sepenuhnya.

Ketimbang menghadirkan ponsel tipis dengan embel-embel Air, Lu mengatakan perusahaannya lebih memilih menambahkan istilah Max pada perangkat-perangkatnya di masa mendatang dimulai dari Xiaomi 17 Max.