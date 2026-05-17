Terungkap Alasan Xiomi Akhirnya Tak Rilis Rival dari iPhone Air

Ilustrasi iPhone Air. (Apple Newsroom)
JawaPos.com - Presiden Xiaomi Lu Weibing mengungkapkan alasan mengapa di detik terakhir perusahaannya memutuskan tidak merilis rival dari ponsel tipis milik Apple yaitu iPhone Air meski sudah melakukan pengembangan bahkan hampir memasuki tahap produksi massal.
Lu Weibing dalam siaran langsungnya menyebutkan perusahaan sengaja membatalkan kemunculan ponsel pintar itu karena didasarkan pada pengalaman pengguna.
Dilaporkan Gizmochina, Sabtu (17/5), Xiaomi menemukan bahwa ponsel yang sangat tipis dan ringan membutuhkan terlalu banyak kompromi di banyak bidang seperti daya tahan baterai dan performa.
Desainnya mungkin memang tampak menarik, namun bagi Xiaomi produk tersebut tidak memenuhi standar pengalaman yang ingin diberikan kepada pengguna.
Faktanya semakin tipis sebuah perangkat, maka semakin sulit untuk menyertakan baterai besar, sistem pendingin yang memadai, dan perangkat keras berkinerja tinggi tanpa memengaruhi kegunaan sehari-hari.
Maka dari itu, Lu menyebutkan bahwa alih-alih meluncurkan produk yang tampak unik dari sisi desain tetapi mengorbankan kenyamanan penggunaan di dunia nyata, Xiaomi memutuskan untuk meninggalkan ide tersebut sepenuhnya.
Ketimbang menghadirkan ponsel tipis dengan embel-embel Air, Lu mengatakan perusahaannya lebih memilih menambahkan istilah Max pada perangkat-perangkatnya di masa mendatang dimulai dari Xiaomi 17 Max.
Alasan Xiaomi 17 Max tidak diberi penamaan sebagai model Plus karena kedua kategori itu dinilai perusahaan memiliki artinya yang berbeda.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!