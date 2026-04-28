Penasaran dengan Galaxy S26 Series? Kini Kamu Bisa Coba Langsung di HP Kamu dengan Try Galaxy 

JawaPos.com – Banyak pengguna handphone ingin mencoba langsung fitur-fitur terbaru sebelum memutuskan untuk upgrade perangkat, terutama untuk merasakan pengalaman AI, kamera, dan performa yang ditawarkan flagship terbaru. Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk hands-on device secara langsung di toko terdekat atau di acara Samsung. Adanya kebutuhan tersebut, Samsung kembali menghadirkan Try Galaxy dari Galaxy S26 Series, yang memungkinkan pengguna merasakan inovasi Galaxy S26 Series langsung dari handphone yang mereka gunakan saat ini, baik Android maupun iOS. Melalui pengalaman simulasi yang immersive, pengguna kini dapat mengeksplorasi pembaruan One UI 8.5, fitur Galaxy AI terbaru, hingga pengalaman kamera dan ecosystem secara lebih seamless.

Lewat update terbaru ini, pengguna dapat menikmati updated home screen experience dengan One UI 8.5, lengkap dengan Galaxy S26 Ultra hero wallpaper terbaru yang menghadirkan nuansa premium khas flagship terkini Samsung. Selain itu, widget Galaxy AI terbaru juga memungkinkan pengguna mencoba fitur unggulan seperti Photo Assist paling update dan Creative Studio, yang dirancang untuk membantu proses kreasi konten menjadi lebih cepat, intuitif, dan seamless.

“Kami memahami bahwa banyak pengguna ingin merasakan langsung inovasi terbaru sebelum memutuskan untuk beralih ke perangkat baru. Sejak kami hadirkan user experience Try Galaxy di tahun 2022 yaitu saat konsumen bisa mencoba pengalaman Galaxy S22 Series di hp mereka, hingga kini lebih dari delapan puluh empat juta konsumen di seluruh dunia telah mengakses Try Galaxy dari mulai Galaxy S Series dan juga Foldable Series. Melalui Try Galaxy untuk Galaxy S26 Series, kami ingin konsumen dapat explore pengalaman yang lebih mudah dan immersive dengan fitur terkini langsung dari handphone mereka saat ini dan akhirnya yakin untuk memiliki segera,” ujar Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Rasakan Fitur Unggulan Galaxy S26 Series Secara Langsung

Dalam update terbaru ini, pengguna dapat mencoba berbagai inovasi utama Galaxy S26 Series, termasuk:

Privacy Display untuk pengalaman visual yang lebih aman

Enhanced performance untuk multitasking yang lebih lancar

Nightography Video untuk hasil video malam yang lebih jernih

Super Steady Video untuk video yang lebih stabil saat bergerak

Samsung juga menghadirkan 3D interactive experience for Galaxy S26 Series, yang memungkinkan pengguna mengeksplorasi perangkat secara lebih detail dan interaktif, sehingga memberikan gambaran yang lebih nyata sebelum upgrade.

Pengalaman Ecosystem yang Semakin Seamless

Tidak hanya fitur inti perangkat, pembaruan ini turut dilengkapi dengan Galaxy Wearable update serta integrasi dengan Galaxy Buds4 Pro, memberikan pengalaman ecosystem yang semakin terhubung untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Pengguna bisa melihat fitur-fitur terbaru Galaxy Buds4 Pro dan Galaxy Buds4 seperti speaker 2 arah dengan Dual Amp, Audio nirkabel tingkat lanjut, Audio 360, Hi-Fi ANC, dan Kontrol kebisingan Adaptif.

Harga dan Ketersediaan Galaxy S26 Series

Galaxy S26 Series telah tersedia melalui samsung.com/id dan seluruh Samsung Store di Indonesia. Galaxy Studio dapat dikunjungi di Main Atrium Grand Indonesia Mall hingga 5 April 2026.

Selama periode 27 Maret hingga 12 April 2026, konsumen dapat menikmati promo eksklusif dengan total benefit hingga Rp 3.5 juta. Kamu akan mendapatkan cashback hingga Rp 2.500.000 untuk pembelian galaxy wearables/accessories, tambahan cashback Rp 1.000.000 untuk pembelian menggunakan metode tukar tambah, dan cicilan mulai Rp 600.000/bulan. Berikut harga Galaxy S26 Ultra dan pilihan memori yang tersedia: