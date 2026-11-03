IHSG Diproyeksi Menguat pada 3 November, Ini 4 Saham Pilihan MNC Sekuritas

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali menguat pada perdagangan Selasa (3/11), setelah ditutup menguat sebesar 0,79 persen ke level 5,098 pada perdagangan Senin (2/11).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG masih berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [v] pada label hitam, sehingga berpeluang menguat menuju 5,456–5,564.

Namun, IHSG juga berpotensi berbalik koreksi pada wave (v) dari wave [v] menuju 4,763-4,845 bila menembus 4,907. Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 5,012 - 4,907 sedangkan resistance di level 5,326- 5,460.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Selasa (3/11), yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA), PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA), dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO).

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham BBRI sebelumnya menguat 0,71 persen ke level 2.820, disertai tekanan jual.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi BBRI saat ini berada pada bagian dari wave [b] dari wave B. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 2.650–2.760, dengan target harga 2.950 dan 3.070 serta stop loss di bawah 2.590.

Selanjutnya, saham PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham ESSA sebelumnya menguat 6 persen ke level 530, didukung munculnya volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ESSA saat ini berada pada bagian dari wave [c] dari wave 4. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 505–520, dengan target harga 550 dan 585 serta stop loss di bawah 492.

Berikutnya, saham PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham MAPA sebelumnya terkoreksi 0,87 persen ke level 570, didukung munculnya volume pembelian.