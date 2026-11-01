Semen Indonesia Kaji Rencana Buyback di Tengah Dinamika Pasar Saham Domestik

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) meningkatkan penggunaan bahan bakar alternatif RDF 27 persen menjadi 559.625 ton pada 2023.
JawaPos.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) tengah mengkaji rencana pembelian kembali saham (buyback) di tengah dinamika pasar saham domestik sebagai salah satu opsi strategis perusahaan untuk menjaga kepentingan pemegang saham.
Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra mengatakan kajian rencana buyback dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan serta ketentuan regulator, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2023.
“SIG terus mencermati perkembangan pasar saham domestik secara menyeluruh dan siap melakukan langkah strategis, termasuk buyback saham,” kata Indrieffouny, dikutip Minggu (1/11).
Ia mengatakan kajian tersebut dilakukan secara cermat untuk mendukung kinerja perusahaan sekaligus menjaga kepentingan pemegang saham.
Menurut dia, dinamika pasar saham saat ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi fundamental perusahaan yang dinilai masih kuat. SIG pun menyatakan keyakinannya untuk meningkatkan kinerja dan mencapai pertumbuhan jangka panjang.
Indrieffouny menambahkan, perusahaan berupaya menjaga momentum pertumbuhan dengan mengoptimalkan peluang dan sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan daya saing serta ketahanan usaha.
SIG, lanjutnya, memiliki beragam solusi bahan bangunan untuk memenuhi kebutuhan sektor konstruksi. Perusahaan juga didukung jaringan produksi dan distribusi yang luas untuk menjangkau berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.
"Segala keunggulan yang dimiliki menjadi fondasi yang kuat bagi SIG untuk meningkatkan kinerja dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan," ujar Indrieffouny Indra.
SIG merupakan holding BUMN semen dengan 51 persen saham dimiliki Pemerintah Indonesia. Perusahaan tersebut menaungi enam anak usaha produsen semen, yakni Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tonasa, Solusi Bangun Indonesia, Semen Baturaja, dan Thang Long Cement Company di Vietnam.
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