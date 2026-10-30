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Penulis: Antara
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 00.45 WIB

Modal Asing Keluar Merespons Isu MSCI, Gubernur BI Yakin Sifatnya Jangka Pendek

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti memberikan keterangan pers seusai menggelar pertemuan di Jakarta, Kamis (24/9/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti memberikan keterangan pers seusai menggelar pertemuan di Jakarta, Kamis (24/9/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menilai dampak pengumuman MSCI mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia yang memicu arus modal keluar (outflow) hanya bersifat jangka pendek.

Ia juga meyakini perbaikan tata kelola (governance) yang terus diupayakan oleh regulator pasar modal dapat menarik kembali investor asing dalam jangka panjang.

“Kalau saya yakin, jangka panjang kita sangat punya peluang. Jadi kalau MSCI, kita melihatnya jangka pendek yang memang ada shock di situ. Dan kita berharap, tentu kalau isu-isu yang menjadi concern itu sudah di-address, tentunya dia akan bisa berbalik lagi,” kata Destry dikutip Jumat (30/10).

Destry meyakini, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan memiliki potensi besar untuk menarik investasi jangka panjang.

Menurut dia, pengumuman MSCI dapat menjadi momentum bagi pemangku kepentingan untuk mempercepat perbaikan pasar modal, terutama dalam aspek transparansi, tata kelola, dan regulasi.

Perbaikan tersebut dinilai penting untuk menjawab kekhawatiran investor terhadap pasar modal Indonesia.

Destry memandang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah melakukan berbagai langkah perbaikan yang diharapkan dapat memulihkan kepercayaan investor.

Pada kesempatan tersebut, ia turut menceritakan pandangan seorang analis saham yang menilai harga saham Indonesia relatif murah, dengan PER sekitar 7 kali dan level harga yang disebut telah kembali ke posisi 1993, sehingga dinilai belum mencerminkan besarnya potensi ekonomi domestik.

Destry juga mengungkapkan bahwa sejumlah investor asing masih memandang Indonesia secara positif karena potensi ekonominya yang besar. Salah satunya adalah pimpinan global sebuah bank asing besar yang menyayangkan pengumuman MSCI.

Editor: Estu Suryowati
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