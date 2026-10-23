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Djati Waluyo
Jumat, 23 Oktober 2026 | 22.56 WIB

Airlangga Respons Sorotan MSCI, Tegaskan Fundamental Emiten RI Masih Baik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons sorotan MSCI. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons sorotan MSCI. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut laporan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) tidak terkait dengan kondisi fundamental ekonomi maupun kinerja emiten di pasar modal Indonesia.

Ia mengatakan, laporan lembaga pemeringkat asal Amerika Serikat (AS) tersebut menyoroti tata kelola perdagangan saham di Indonesia yang masih perlu diperbaiki.

Airlangga menjelaskan, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah terkait dengan pemenuhan batas minimum porsi saham yang beredar di publik (free float) sebesar 15 persen.

“Bagi Indonesia yang penting ini bukan kaitannya dengan fundamental ekonomi, bukan juga dengan fundamental emiten, tetapi lebih kepada governance daripada trading market khusus untuk saham yang free float,” ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (23/10).

Airlangga mengatakan, sampai dengan saat ini seluruh otoritas terkait sudah melakukan reformasi pada pasar saham di Indonesia.

Menurutnya, fundamental emiten yang tercatat di bursa masih baik dari sisi laba rugi maupun pembagian dividen. Tahapan dan perkembangan reformasi pasar modal nantinya perlu disampaikan kepada publik agar kemajuan pelaksanaannya dapat diketahui.

Meski begitu, ia mengakui masih terdapat sejumlah perusahaan yang belum memenuhi ketentuan free float sebesar 15 persen.

“Kemarin salah satu dalam roadmap kan kita juga mendorong adanya demutualisasi bursa. Jadi, itu tentu tahapan-tahapan itu yang perlu disampaikan ke publik dan juga progresnya disampaikan ke publik,” ucapnya.

Airlangga menambahkan, risiko yang muncul dari penilaian MSCI terhadap pasar modal Indonesia masih dapat dimitigasi. Menurutnya, investor memiliki sejumlah referensi indeks dan lembaga lain selain MSCI dalam menentukan pilihan investasinya.

Editor: Estu Suryowati
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