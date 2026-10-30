Ekonomi Global 2027 Dibayangi Ketidakpastian, 2 Tantangan Terbesar yang Dihadapi RI 

JawaPos.com - Ketidakpastian ekonomi global di tengah eskalasi geopolitik Timur Tengah yang masih memanas menjadi faktor penting untuk dicermati guna memahami arah perkembangan ekonomi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang mungkin terjadi.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan dinamika politik domestik maupun global akan turut memengaruhi prospek ekonomi pada tahun 2027.

Ia mengatakan, dari dalam negeri, perubahan biaya hidup, inflasi, dan nilai tukar rupiah dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan sentimen konsumen.

“Selain itu, Indonesia masih harus menghadapi tantangan global mulai dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat hingga gangguan di Timur Tengah. Perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk harga energi dan komoditas, perang dagang dan cuaca, kenaikan utang pemerintah, dan situasi di selat Hormuz. Di tengah tantangan tersebut, perkembangan artificial intelligence (AI) menjadi faktor penggerak pertumbuhan ekonomi,” ujar Yunarto dalam keterangan yang diterima, Jumat (30/10).

Sementara itu, CEO Asian Development Bank Institute (ADBI), Bambang Brodjonegoro, mengatakan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global yang masih tidak merata pada 2027.

Adapun, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan PDB dunia pada tahun 2027 sebesar 3,40 persen, lebih tinggi daripada proyeksi pertumbuhan tahun 2026 yang sebesar 3,10 persen.

Di ASEAN, Indonesia dan Filipina diproyeksikan mengalami pertumbuhan PDB tertinggi kedua sebesar 5,10 persen pada tahun 2027, hanya satu level di bawah Vietnam.

“Namun demikian, proyeksi PDB yang tinggi belum menjamin imbal hasil. Faktor-faktor yang dapat menarik investasi antara lain permintaan pasar dan kedalaman pemasok, listrik dan logistik yang andal, kepastian izin, dan keterampilan tenaga kerja,” ujar Bambang.