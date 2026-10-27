Dinamika Ekonomi Global Pengaruhi Pergerakan Harga Emas, Manajemen Risiko Makin Penting

JawaPos.com - Dinamika ekonomi global yang dipengaruhi kebijakan suku bunga, inflasi, dan ketegangan geopolitik membuat pergerakan harga emas menjadi perhatian pelaku pasar. Kondisi tersebut mendorong pentingnya pemahaman terhadap faktor fundamental, analisis teknikal, serta manajemen risiko sebelum mengambil keputusan dalam perdagangan berjangka.

Head of ICDX Learning Center dari Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) Anang E. Wicaksono menekankan pentingnya aspek legalitas dalam aktivitas perdagangan berjangka. Menurut dia, pemahaman terhadap peluang pasar perlu diimbangi dengan pemilihan pialang yang memiliki izin dan berada di bawah pengawasan regulator.

“Selain memahami peluang pasar, trader juga perlu memastikan bahwa mereka bertransaksi melalui pialang berjangka yang berizin dan diawasi oleh regulator. Memilih pialang berjangka yang legal dan terpercaya merupakan langkah penting dalam trading,” ujar Anang dalam seminar #InsideTheMarket — Gold Masterclass Bandung yang digelar PT Doo Financial Futures di Bandung, Jawa Barat.

Edukasi mengenai strategi menghadapi volatilitas pasar emas diikuti peserta yang tertarik mendalami perdagangan emas di pasar global.

Dalam sesi pemaparan, Handi Erawan membahas Fundamental Outlook & Risk Management, dengan menyoroti sejumlah indikator ekonomi global yang memengaruhi harga emas, termasuk kebijakan moneter, inflasi, dan sentimen geopolitik.

Menurut Handi, pelaku pasar perlu memahami hubungan antara perkembangan ekonomi global dan pergerakan harga emas, khususnya instrumen XAUUSD yang merepresentasikan harga emas terhadap dolar Amerika Serikat. Pemahaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun strategi transaksi.

“Pergerakan harga Gold XAUUSD sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, mulai dari kebijakan suku bunga, inflasi, hingga sentimen geopolitik. Karena itu, trader perlu memahami faktor fundamental yang menggerakkan pasar dan menerapkan manajemen risiko yang tepat dalam setiap keputusan trading,” kata Handi.

Selain faktor fundamental, kemampuan membaca pergerakan harga juga menjadi materi yang dibahas dalam seminar tersebut. G Mando melalui sesi Technical Analysis & Gold Trading Strategy mengulas penggunaan analisis teknikal untuk mengidentifikasi tren, membaca peluang pasar, dan menyusun strategi berdasarkan pergerakan harga.

“Analisis teknikal membantu trader membaca arah tren dan mengidentifikasi potensi peluang di market gold. Namun, strategi trading yang baik bukan hanya tentang menentukan kapan masuk ke market, tetapi juga memahami kapan harus keluar dan bagaimana mengelola risiko,” ujar G Mando.