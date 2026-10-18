Pekan Depan Rupiah Berpotensi Melemah ke Rp 18.200, Ini Pemicunya

Ilustrasi uang Rupiah tunai. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kemungkinan besar akan tertekan cukup dalam pada perdagangan pekan ketiga Oktober 2026 yang berpotensi menyentuh level Rp 18.200 per dolar AS.
Pengamat Ekonomi dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan sejumlah indikasi yang akan membuat rupiah terus melemah ditengah intervensi oleh Bank Indonesia (BI).
“Untuk rupiah sendiri, dalam perdagangan minggu depan kemungkinan berada di kisaran Rp 17.850 sampai Rp 18.200,” ujar Ibrahim dalam pesan suara yang diterima, Minggu (18/10).
Menurut Ibrahim, salah satu faktor yang menekan rupiah adalah keluarnya dana asing dari pasar keuangan domestik. Kondisi tersebut, berkaitan dengan persoalan transparansi pasar modal Indonesia yang menjadi perhatian penyedia indeks global MSCI.
Di sisi lain, kenaikan harga minyak mentah dunia turut menambah tekanan terhadap perekonomian domestik. Pasalnya, kebutuhan impor energi masih cukup besar sehingga meningkatkan kebutuhan valuta asing, terutama dolar AS.
Ibrahim menilai, kombinasi pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak berpotensi memperbesar tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia memperkirakan defisit anggaran berpotensi mendekati 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 2,85 persen.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan untuk mengantisipasi kenaikan biaya impor energi sekaligus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
Meski pemerintah telah meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan solar dalam negeri, Ibrahim menilai kebutuhan dolar AS masih tinggi. Selain untuk impor energi, valuta asing juga dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang jatuh tempo dan pembagian dividen perusahaan kepada pemegang saham.
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