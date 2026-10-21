Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Kamis, 22 Oktober 2026 | 00.06 WIB

Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Gentar pada Tekanan MSCI

Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10). (Istimewa) - Image

Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan gentar menghadapi ancaman Morgan Stanley Capital International (MSCI). 

Pernyataan itu disampaikan di tengah rencana penyedia indeks pasar global tersebut mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Prabowo mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah, meskipun dalam dua tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan yang baik.

Ia menegaskan, berbagai tekanan yang muncul tidak akan membuat Indonesia kehilangan keberanian dalam menghadapi tantangan.

"Kita terus diadang ada apa itu, macam-macam lah, ada MSCI, macam-macam. Dia mau takut-takutin kita. Saya hanya katakan pada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10).

Kepala Negara juga menekankan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi berbagai persoalan.

Menurutnya, semangat untuk bertahan dan berjuang harus tetap menjadi pegangan bangsa dalam menghadapi tekanan maupun tantangan yang muncul.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
8 Tanda Anda Mampu Bekerja di Bawah Tekanan, Bukan Cuma Klaim - Image
Lifestyle

8 Tanda Anda Mampu Bekerja di Bawah Tekanan, Bukan Cuma Klaim

Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.10 WIB

Jika Kamu Sedang di Masa Penuh Tekanan tetapi Harus Menjadi Pemimpin yang Baik, Lakukan 6 Cara Ini - Image
Kepribadian

Jika Kamu Sedang di Masa Penuh Tekanan tetapi Harus Menjadi Pemimpin yang Baik, Lakukan 6 Cara Ini

Kamis, 24 September 2026 | 03.09 WIB

10 Ungkapan Sehari-hari yang Diam-Diam Menunjukkan Seseorang Sulit Menghadapi Tekanan - Image
Kepribadian

10 Ungkapan Sehari-hari yang Diam-Diam Menunjukkan Seseorang Sulit Menghadapi Tekanan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang - Image
1

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang

2

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk

3

Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif

4

UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan

5

Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!

6

Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM

7

Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah

8

Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!

9

Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri

10

Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore