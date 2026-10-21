Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Gentar pada Tekanan MSCI

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan gentar menghadapi ancaman Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Pernyataan itu disampaikan di tengah rencana penyedia indeks pasar global tersebut mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Prabowo mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah, meskipun dalam dua tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan yang baik.

Ia menegaskan, berbagai tekanan yang muncul tidak akan membuat Indonesia kehilangan keberanian dalam menghadapi tantangan.

"Kita terus diadang ada apa itu, macam-macam lah, ada MSCI, macam-macam. Dia mau takut-takutin kita. Saya hanya katakan pada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10).

Kepala Negara juga menekankan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi berbagai persoalan.