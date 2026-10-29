Resmi Kantongi Izin Usaha dari OJK, Sasar Sektor Alat Berat dan Konstruksi

JawaPos.com – PT SANY Indonesia Finance (SIF) resmi memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Izin tersebut diterbitkan berdasarkan Keputusan Nomor KEP-56/D.06/2026 tanggal 14 September 2026.

Dengan izin tersebut, SIF akan menjalankan kegiatan pembiayaan yang berkaitan dengan ekosistem industri alat berat dan mesin konstruksi.

CEO PT SIF, Bryan Kasenda mengatakan, izin usaha dari OJK menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengembangkan layanan pembiayaan bagi pelanggan dan mitra bisnis.

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"Kami berkomitmen menghadirkan solusi pembiayaan yang mendukung kebutuhan pelanggan dan mitra bisnis, khususnya di sektor alat berat dan konstruksi," ujar Bryan.

President Commissioner PT SIF, Sanjay Ramchand menyebut Indonesia sebagai salah satu pasar penting bagi grup tersebut.

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"Kami berharap dapat memperkuat dukungan bagi pelanggan dan mitra bisnis serta berkontribusi terhadap pertumbuhan industri alat berat dan konstruksi di Indonesia," ujar Sanjay.