Berebut Dana Nasabah, Bank Digital Tawarkan Bunga Deposito hingga 8,5 Persen

Ilustrasi tabungan di dalam celengan dan brankas (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Persaingan bank digital dalam menarik dana masyarakat semakin terlihat melalui penawaran bunga deposito. Memasuki Oktober 2026, layanan digital Bank INA, Binadigital, menawarkan bunga deposito hingga 8,5 persen per tahun melalui program promo 10.10 yang berlangsung pada 10–28 Oktober 2026.
Penawaran tersebut hadir di tengah kebutuhan perbankan untuk menarik simpanan nasabah melalui layanan yang mudah diakses dan menawarkan imbal hasil kompetitif. Selain bunga promo, Binadigital menawarkan bunga deposito reguler hingga 7,88 persen per tahun, dengan pilihan tenor mulai 14 hari hingga 360 hari.
Nasabah dapat membuka deposito melalui aplikasi dengan setoran awal minimal Rp 1 juta. Skema tersebut memberi pilihan bagi masyarakat yang ingin menempatkan dana dalam jangka pendek maupun panjang tanpa harus datang langsung ke kantor cabang.
Namun, tingginya bunga yang ditawarkan tidak serta-merta menjadi satu-satunya penentu masyarakat dalam memilih bank. Kepercayaan terhadap lembaga keuangan, kemudahan transaksi, keamanan layanan, serta ketentuan pencairan dana juga menjadi pertimbangan dalam menempatkan simpanan.
Dalam industri perbankan, deposito merupakan salah satu instrumen penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), selain tabungan dan giro. Dana tersebut menjadi bagian penting dari sumber pendanaan bank untuk menjalankan kegiatan intermediasi, termasuk menyalurkan kredit.
Persaingan menawarkan bunga deposito menjadi salah satu cara bank menarik dana masyarakat. Bagi nasabah, bunga yang lebih tinggi dapat meningkatkan potensi pendapatan dari simpanan. Namun, bagi bank, penghimpunan dana dengan biaya bunga yang tinggi juga perlu diperhitungkan terhadap pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana dan aktivitas bisnis lainnya.
Karena itu, penawaran bunga deposito perlu dilihat dalam konteks strategi pendanaan masing-masing bank. Tingkat bunga bukan hanya berkaitan dengan daya tarik produk bagi nasabah, tetapi juga dengan pengelolaan biaya dana dan likuiditas perbankan.
Dalam konteks Binadigital, penawaran bunga reguler hingga 7,88 persen per tahun dan promo hingga 8,5 persen per tahun menjadi bagian dari strategi untuk menawarkan pilihan simpanan melalui kanal digital.
Wakil Direktur Utama Bank INA Yulius Purnama Junaedi mengatakan, pengembangan layanan digital diarahkan untuk memberikan kemudahan akses sekaligus nilai tambah bagi nasabah.
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Jawa Pos
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