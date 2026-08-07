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Mohamad Nur Asikin
Jumat, 7 Agustus 2026 | 22.46 WIB

BPKH dan Bank Muamalat Perkuat Ekosistem Haji Lewat Layanan Digital dan Pertumbuhan Bisnis Syariah

Kolaborasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Bank Muamalat dalam perluasan layanan digital, peningkatan jumlah pendaftar haji baru, optimalisasi pengelolaan dana haji, serta penguatan bisnis Bank Muamalat sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah Indonesia. (Istimewa). - Image

Kolaborasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Bank Muamalat dalam perluasan layanan digital, peningkatan jumlah pendaftar haji baru, optimalisasi pengelolaan dana haji, serta penguatan bisnis Bank Muamalat sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah Indonesia. (Istimewa).

JawaPos.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) memperkuat sinergi strategis untuk mengembangkan ekosistem layanan haji nasional yang semakin terintegrasi. 

Kolaborasi tersebut difokuskan pada perluasan layanan digital, peningkatan jumlah pendaftar haji baru, optimalisasi pengelolaan dana haji, serta penguatan bisnis Bank Muamalat sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah Indonesia.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pelaksanaan Synergy Roadshow 2026 di Hotel Rinra Makassar yang dihadiri jajaran pimpinan BPKH dan Bank Muamalat beserta pimpinan wilayah dan cabang Bank Muamalat
Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kolaborasi kedua institusi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada calon jemaah haji sekaligus mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan bahwa sinergi BPKH dan Bank Muamalat merupakan langkah strategis untuk menghadirkan layanan haji yang semakin mudah, efisien, dan terintegrasi, sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan industri perbankan syariah.

"Sinergi antara BPKH dan Bank Muamalat bukan sekadar hubungan kelembagaan, tetapi merupakan kemitraan strategis untuk menghadirkan layanan haji yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas. Kami ingin kolaborasi ini memberikan manfaat nyata, baik bagi jemaah maupun bagi penguatan bisnis Bank Muamalat," ujar Harry.

Menurut Harry, BPKH terus mengembangkan berbagai inisiatif strategis bersama Bank Muamalat, antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan BPKH Apps untuk mendukung integrasi pembukaan rekening setoran dan rekening pelunasan haji, memperkuat akuisisi calon jemaah, meningkatkan aktivitas cross selling, mengoptimalkan pengelolaan likuiditas dana haji, serta memperluas pemanfaatan layanan pembayaran digital melalui integrasi payment gateway Bank Muamalat.

Inisiatif tersebut diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan bagi Bank Muamalat sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada calon jemaah haji.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Muamalat, Imam Teguh Saptono, mengatakan bahwa Synergy Roadshow menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi seluruh insan Bank Muamalat bersama BPKH dalam menghadapi tantangan bisnis sekaligus menangkap peluang besar pada ekosistem haji dan umrah.

"Sinergi BPKH dan Bank Muamalat merupakan upaya bersama untuk menghadirkan layanan, produk, dan nilai tambah yang semakin baik bagi masyarakat. Melalui kolaborasi ini kami ingin memperkuat layanan sekaligus memberikan kebermanfaatan yang berkelanjutan," ujar Imam.

Imam menambahkan bahwa Bank Muamalat terus menjalankan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan melalui penguatan segmen ritel, digitalisasi layanan, dan pengembangan produk berbasis kebutuhan masyarakat, termasuk layanan haji dan umrah. 

Editor: Mohamad Nur Asikin
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