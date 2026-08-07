PRIMA Awards 2026: bank bjb Borong Lima Penghargaan untuk Layanan Transaksi Digital

Pada ajang PRIMA Awards 2026, bank bjb berhasil meraih lima penghargaan kategori Titanium Awards sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan perusahaan menghadirkan layanan transaksi perbankan yang unggul dan berkinerja terbaik sepanjang tahun 2026/(Istimewa).

JawaPos.com – Bank bjb kembali memperoleh pengakuan di tingkat nasional. Pada ajang PRIMA Awards 2026, bank bjb berhasil meraih lima penghargaan kategori Titanium Awards sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan perusahaan menghadirkan layanan transaksi perbankan yang unggul dan berkinerja terbaik sepanjang tahun 2026.

Dalam ajang penghargaan itu, bank bjb berhasil meraih lima penghargaan kategori Titanium Awards, yaitu Best Acquiring Bank All Features, Best Acquiring Bank ATM, Best Issuing Bank All Features, Best Issuing Bank ATM, serta Highest Transaction in Digital Channels yang diterima oleh Direktur Teknologi Informasi bank bjb M. Asadi Budiman, turut hadir Pemimpin Divisi Digital Banking Arfandy dan Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan Iwan Prastyo.

Borongan lima penghargaan itu menjadi bukti nyata bahwa berbagai inovasi, terutama digitalisasi layanan perbankan, yang secara konsisten dikembangkan bank bjb, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Transformasi digital yang dijalankan perusahaan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mampu menghadirkan pengalaman transaksi yang semakin mudah, cepat dan nyaman bagi jutaan nasabah.

Kelima penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi bank bjb dalam membangun ekosistem pembayaran digital yang modern, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin mengandalkan layanan keuangan digital.

Penghargaan Best Acquiring Bank All Features dan Best Acquiring Bank ATM menunjukkan keberhasilan bank bjb dalam menghadirkan layanan penerimaan transaksi melalui jaringan merchant dan ATM yang semakin luas, mudah diakses, serta didukung sistem yang andal. Melalui penguatan layanan acquiring tersebut, masyarakat dapat melakukan transaksi pembayaran dengan lebih cepat dan nyaman di berbagai merchant maupun jaringan ATM yang bekerja sama dengan bank bjb.

Sementara itu, penghargaan Best Issuing Bank All Features dan Best Issuing Bank ATM mencerminkan kualitas layanan kartu bank bjb yang mampu mendukung berbagai kebutuhan transaksi nasabah, mulai dari pembayaran, tarik tunai, hingga beragam transaksi digital lainnya. Adapun penghargaan Highest Transaction in Digital Channels menjadi salah satu indikator meningkatnya pemanfaatan layanan digital bank bjb oleh nasabah dalam menjalankan berbagai aktivitas keuangan sehari-hari.

Peningkatan volume transaksi melalui berbagai kanal digital tersebut menunjukkan semakin besarnya kepercayaan nasabah terhadap kemudahan, kecepatan, dan keandalan layanan digital yang dihadirkan bank bjb. Untuk menjaga kualitas layanan, perusahaan terus memperkuat kapasitas infrastruktur teknologi informasi agar mampu mendukung jutaan transaksi setiap hari secara optimal, sekaligus meningkatkan keandalan sistem sehingga transaksi dapat berlangsung cepat, stabil, dan mudah.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan digital, bank bjb juga terus mengembangkan aplikasi DIGI bank bjb secara berkelanjutan. Pengembangan dilakukan melalui penambahan dan penyempurnaan berbagai fitur serta layanan yang mengedepankan kemudahan penggunaan, keamanan transaksi, dan kenyamanan nasabah.

Selain penguatan fitur, bank bjb secara bertahap melakukan penyempurnaan tampilan dan pengalaman pengguna (user experience) DIGI bank bjb agar semakin intuitif, sederhana, dan mudah digunakan oleh berbagai segmen nasabah. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menghadirkan layanan digital yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Ke depan, bank bjb juga akan mengintegrasikan berbagai kanal dan layanan digital ke dalam platform DIGI bank bjb secara bertahap sehingga nasabah dapat mengakses beragam layanan melalui satu platform yang lebih terintegrasi (seamless). Pengembangan tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek keamanan, keandalan sistem, serta perlindungan data dan kepentingan nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi bank bjb, inovasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi terbaru, tetapi memastikan setiap pengembangan layanan memberikan manfaat nyata bagi nasabah. Oleh karena itu, setiap inovasi senantiasa diarahkan untuk menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih mudah, cepat dan nyaman, sekaligus mendukung kebutuhan transaksi masyarakat yang semakin dinamis.

Lebih dari sekadar penghargaan, pencapaian ini menjadi motivasi bagi seluruh insan bank bjb untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan ini sekaligus menjadi penyemangat bagi perusahaan untuk terus melakukan inovasi dan penyempurnaan layanan secara berkelanjutan.