Tumbuh Pesat dalam Setahun, Pembiayaan Mobil Listrik oleh Multifinance Tembus Rp 26,20 Triliun

JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) atau hybrid oleh multifinance atau perusahaan pembiayaan per Agustus 2026 tumbuh 34,67 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 26,20 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, pembiayaan kendaraan listrik ini terus tumbuh dan menjadi salah satu area ekspansi bagi multifinance.

“Dalam pengembangannya, pembiayaan kendaraan listrik tentu perlu memperhatikan berbagai tantangan, antara lain perkembangan pasar serta kesiapan ekosistem pendukungnya,” kata Agusman dalam konferensi pers RDKB secara daring di Jakarta, Senin (5/10).

Adapun total penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor oleh multifinance mengalami kontraksi sebesar 0,68 persen (yoy) menjadi Rp 403,02 triliun.

Secara keseluruhan, piutang pembiayaan multifinance tumbuh sebesar 1,68 persen (yoy) pada Agustus 2026 menjadi Rp 514,08 triliun.

Profil risiko multifinance terjaga dengan rasio non-performing financing (NPF) gross tercatat sebesar 3,04 persen dan NPF net sebesar 0,83 persen.

Sementara gearing ratio tercatat sebesar 2,04 kali dan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.

Khusus untuk buy now pay later (BNPL), OJK mencatat pembiayaan BNPL oleh multifinance tumbuh 36,57 persen (yoy) menjadi Rp 13,61 triliun, dengan NPF gross tercatat sebesar 3,03 persen.