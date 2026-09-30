Prediksi Rupiah Hari Ini 30 September 2026: Berpotensi Melemah ke Kisaran Rp 18.030 per Dolar AS

Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan melemah pada perdagangan Rabu (30/9), setelah sebelummya ditutup melemah 3 poin menjadi Rp 17.981 per dollar AS pada perdagangan Selasa (29/9).
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen luar dan dalam negeri.
"Untuk perdagangan (30/9) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 17.980 - Rp 18.030,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Rabu (30/9).
Ibrahim mengatakan, tingginya harga minyak juga menjadi perhatian pelaku pasar karena berpotensi meningkatkan tekanan inflasi global. Kondisi tersebut dapat mendorong pelaku pasar memperhitungkan adanya pengetatan kebijakan moneter lanjutan oleh The Fed.
Sentimen tersebut muncul setelah The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan 15-16 September lalu. Kenaikan tersebut menjadi yang pertama dalam tiga tahun terakhir.
Berdasarkan data CME FedWatch, pasar kini melihat peluang sekitar 70 persen untuk kenaikan suku bunga pada pertemuan Oktober. Ekspektasi tersebut turut dipengaruhi serangkaian pernyataan bernada hawkish dari sejumlah pejabat The Fed pada pekan lalu.
Selain kebijakan The Fed, pelaku pasar juga akan mencermati sejumlah data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan moneter.
"Para pelaku pasar akan mencermati data inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) yang dijadwalkan akan dirilis pada hari Rabu, data ISM Purchasing Managers’ Index (PMI) pada hari Kamis, serta data Nonfarm Payrolls (NFP) pada hari Jumat," ujarnya.
Dari dalam negeri, pasar akan mencermati pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (30/9).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022