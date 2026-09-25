Terus Melemah, Rupiah Berpotensi Terperosok ke Rp 18.000 Hari ini

Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan, Selasa (12/5/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Jumat (25/9), setelah sebelummya ditutup turun 98 poin menjadi Rp 17.916 per dolar AS pada perdagangan Kamis (24/9).
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan, pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen luar dalam negeri.
"Untuk perdagangan (25/9) mata uang rupiah fluktuatif, namun ditutup melemah direntang Rp 17.910 - Rp 18.000,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Jumat (25/9).
Menurut Ibrahim, sentimen eksternal masih menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pergerakan rupiah.
Pengambil kebijakan The Fed memberikan nada hawkish dengan Gubernur Michael Barr pada hari Rabu mengatakan bahwa “penyesuaian kebijakan lebih lanjut mungkin diperlukan” untuk mengendalikan inflasi.
Presiden Fed Richmond Tom Barkin dan Presiden Fed Boston Susan Collins keduanya mendukung kenaikan suku bunga baru-baru ini, dengan alasan tekanan inflasi yang terus berlanjut.
“Kemungkinan bahwa bank sentral AS akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuannya di bulan Oktober adalah sekitar 69,7 persen, menurut alat CME FedWatch, naik dari 48,7 persen minggu lalu,” ujarnya.
Sementara itu, di dalam negeri sejumlah ekonom memperingatkan bahwa langkah Bank Indonesia pada bulan September untuk mempertahankan suku bunga acuan tetap stabil selama tiga bulan berturut-turut mungkin hanya merupakan jeda sementara.
Ibrahim mengatakan, hal tersebut terjadi mengingat masih tingginya risiko eksternal akibat imbal hasil global yang meningkat, harga minyak yang fluktuatif, serta tekanan geopolitik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022